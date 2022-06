Il gesto eroico nell’aprile dello scorso anno di Michele Lo Verde

Importante riconoscimento al brigadiere dei carabinieri, il palermitano Michele Lo Verde. Il suo gesto eroico di sventare una rapina in un supermercato è diventato un simbolo per i valori dell’Arma. Ieri a Messina, nel corso delle celebrazioni per ricordare i 208 anni dalla fondazione dei carabinieri, Lo Verde è stato insignito con la medaglia di bronzo al valore dell’Arma. Si tratta della 33esima medaglia concessa dal 1793 ad oggi e l’unica che è stata consegnata a un militare nel comune di Palermo. Questa medaglia è stato il riconoscimento più importante concesso durante lo svolgimento della manifestazione.

Il suo coraggio

Lo Verde, libero dal servizio, ha affrontato l’8 aprile del 2021 ben quattro criminali intenti a rapinare un supermercato di Palermo. Durante l’azione, con grande rapidità e decisione, riuscì a sventare l’atto criminoso, bloccando uno dei quattro rapinatori e recuperando nell’immediatezza l’intera refurtiva. I complici vennero arrestati dopo qualche mese a seguito di indagini.

Chi è Lo Verde

Brigadiere, 44 anni, Michele Lo Verde è palermitano d’origine. Conta 25 anni di vita militare alle spalle, di cui 3 anni svolti in teatri operativi di guerra all’estero, dai Balcani all’Afghanistan nell’operazione Enduring Freedom. Al momento è in servizio al nucleo radiomobile di Palermo.

La visita del presidente Musumeci

La medaglia è stata consegnata dalle mani del comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, il generale di corpo d’armata Riccardo Galletta, e dal presidente della Regione Nello Musumeci che ieri è stato in visita a Messina per le celebrazioni. “La mia presenza qui – ha detto Musumeci – serve a testimoniare la gratitudine e il riconoscimento dei siciliani nei confronti dell’Arma dei Carabinieri. Non riesco a immaginare la vita delle nostre comunità senza una stazione dei carabinieri, senza donne e uomini in divisa, che giorno e notte sono accanto a chi ne ha bisogno. Ho voluto manifestare al generale Galletta, comandante interregionale, questo sentimento di devozione nei confronti dell’Arma da parte dei siciliani”.