Si sarebbe aperta una delle sponde del camion e in pochi istanti l’autostrada è stata invasa da una distesa di pomodori e cassette di legno. E’ successo intorno alle 15 all’ingresso dell’A19, nel primo tratto in uscita dalla città della Palermo-Catania, all’altezza del km 0+600. L’imprevisto ha causato lunghe code e rallentamenti che hanno reso necessario l’intervento delle pattuglie della polizia stradale di Buonfornello per regolare la circolazione.

A più di un’ora dall’accaduto, che fortunatamente non ha provato altri danni o gravi conseguenze, le condizioni del traffico non accennano a migliorare. Stessa cosa lungo la bretella di via Messina Montagne che costeggia l’autostrada fino a Villabate.

La tragedia di Palermo

Viaggiava sulla sua Kawasaki quando perdendo il controllo del suo mezzo, è finito su una rotonda dopo essere balzato per alcuni metri. Ennesimo incidente mortale lungo la via dell’Olimpo, rettilineo che conta centinaia di vittime. La vittima aveva 47 anni, Andrea Pellegrino di Misilmeri.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire, finendo al centro della rotatoria all’incrocio con viale Sandro Pertini. A dare l’allarme alcuni automobilisti che, notando la moto a terra, hanno dato l’allarme. Le ferite riportate dall’uomo, a seguito dell’impatto, non gli hanno lasciato scampo.

La strada della morte

La tragica scomparsa di Andrea Pellegrino, 47 anni, ha suscitato un’ondata di dolore e sgomento nella città di Palermo. La notizia ha accesso un dibattito sui social network, con cittadini che esprimono la loro frustrazione per la pericolosità della strada e per la mancanza di rispetto per il codice della strada.

“Leggere ogni giorno queste notizie è straziante – scrive un utente – ma occorre fare una considerazione.. se gli utenti della strada rispettassero il codice (precedenza, limiti di velocità, distanza di sicurezza ecc..) avremo una considerevole riduzione di incidenti stradali”

Le critiche sulla strada

“Qesta strada è stata ribattezzata la strada della morte – scrive un altro – finn dall’inizio lo sanno tutti è una manna per chi ama le due ruote un incentivo all’ alta velocità perché non si mettono dei dossi in modo da frenare gli imbecilli che corrono mettendo a rischio non solo se stessi ma anche gli altri”

Altri utenti invece, si concentrano sulle possibili cause dell’incidente, ipotizzando un malore, una manovra errata o un colpo di sonno. “Vi correggo tutti, viale dell’Olimpo è in ottime condizioni, non ci sono buche – sottolinea un utente – o un malore o una totale ignoranza su come si affronta una rotatoria, da verificare, o un colpo di sonno ahimè”.

Anche l’amministrazione comunale di Misilmeri, si unisce al cordoglio: “Un risveglio tristissimo e doloroso per la nostra comunità che questa mattina ha appreso la notizia della dipartita del nostro concittadino Andrea Pellegrino, morto questa notte a Palermo in un incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua moto. Il Sindaco Rosario Rizzolo e l’Amministrazione Comunale si stringono attorno ai familiari di Andrea e di tutti gli amici e le persone a lui care che oggi hanno perso un amico sempre disponibile e affettuoso. Riposa in Pace Andrea!”

Like this: Like Loading...