Incidente mortale la scorsa notte a Palermo, in via dell’Olimpo. La vittima è Andrea Pellegrino di 47 anni. Viaggiava a bordo di una moto Kawasaki della quale avrebbe perso il controllo del mezzo. L’uomo, dopo essere stato sbalzato dal mezzo, è rovinosamente caduto terminando la sua corsa all’interno di una delle rotatorie. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino.

I soccorsi

Sembra che Pellegrino non sia morto sul colpo, ma nel giro di qualche minuto, a causa delle gravi ferite. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica, che hanno effettuato i rilievi.

Da ricostruire adesso la dinamica dell’incidente, ma sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi.

Gli ultimi incidenti in Sicilia

Ieri il nuovo incidente lungo la Ragusana. E’ di tre feriti di cui uno grave è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 194 Catania-Ragusa, conosciuta, appunto, come la Ragusana.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti una Yaris guidata da D.N., 43 anni di Lentini, una C3 F.L 36 anni di Siracusa e una Land Rover condotta da M.L. 43 anni di Lentini. Dopo le richieste di soccorso da parte dei testimoni, sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Augusta, i soccorritori del 118 e gli uomini dell’Anas.

Un morto nei giorni scorsi

Appena 4 giorni fa, un giovane di 23 anni, di Lentini, è morto in un incidente stradale avvenuto nella Ragusana. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri di Carlentini, il 23enne era a bordo di una macchina, una Golf, quando, per cause da accertare, si è scontrato con un camion. Il giovane è deceduto poco dopo mentre il Tir è andato in fiamme.

Catena di sangue in Sicilia

In precedenza in un altro scontro era morto un motocicista sulla Palermo-Catania all’altezza di Scillato in direzione del capoluogo. L’impatto per il palermitano di 34 anni era stato violento tanto che si è spaccato il casco.

Per il motociclista non c’era stato nulla da fare. Erano intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e tecnici dell’Anas.

Like this: Like Loading...