indagini dei carabinieri

E’ di tre feriti di cui uno grave è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto stamane sulla statale 194 Catania-Ragusa, la Ragusana.

Lo scontro tra 3 auto

Nell’impatto sono rimasti coinvolti una Yaris guidata da D.N., 43 anni di Lentini, una C3 F.L 36 anni di Siracusa e una Land Rover condotta da M.L. 43 anni di Lentini. Dopo le richieste di soccorso da parte dei testimoni, sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Augusta, i soccorritori del 118 e gli uomini dell’Anas.

In ospedale

I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini e del Cannizzaro di Catania.

Un morto nei giorni scorsi

Appena 4 giorni fa, un giovane di 23 anni, di Lentini, è morto in un incidente stradale avvenuto nella Ragusana. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri di Carlentini, il 23enne era a bordo di una macchina, una Golf, quando, per cause da accertare, si è scontrato con un camion. Il giovane è deceduto poco dopo mentre il Tir è andato in fiamme.

Catena di sangue in Sicilia

E’ morto un motocicista sulla Palermo-Catania all’altezza di Scillato in direzione del capoluogo. L’impatto per il palermitano di 34 anni è stato violento tanto che si è spaccato il casco.

Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e tecnici dell’Anas.

Investito sulle strisce pedonali a Trapani, è grave

Un giovane di 24 anni è stato travolto nei giorni scorsi da un’auto a Trapani mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il giovane è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate ma per la gravità della sue condizioni è stato poi trasferito a Palermo. L’incidente è avvenuto in via Ammiraglio Staiti nei pressi dell’imbarco per le isole Egadi. L’auto coinvolta è stata sequestrata.