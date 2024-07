Un giovane di 23 anni, di Lentini, è morto in un incidente stradale avvenuto nelle ore scorse sulla Catania-Ragusa, nota come Ragusana.

Dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri di Carlentini, Pietro Costanzo era a bordo di una macchina, una Golf, quando, per cause da accertare, si è scontrato con un camion. Il giovane è deceduto poco dopo mentre il Tir è andato in fiamme. La strada è stata chiusa al traffico in tutte le direzioni di marcia.

Schianto col morto ad Acate

Una vittima si è registrata ad Acate, in provincia di Ragusa. Un trentacinquenne romeno, Manole Laurentiu, residente a Niscemi, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione in piena città, in corso Indipendenza. La vettura ha abbattuto il palo della luce pubblica causando il panico e terminando la propria corsa a pochi passi da un negozio di abbigliamento.

La vettura, arrivata ad alta velocità si è diretta contro il palo e non ha accennato nemmeno a frenare. Fra le ipotesi quella di un malore

Incidente in autostrada, auto ribaltata

Incidente anche lungo la autostrada A18 Messina-Catania. Una vettura, nei pressi dello svincolo di Acireale, è finita fuori strada ribaltandosi nel mezzo della carreggiata. Ne ha risentito il traffico che è andato in tilt con code chilometriche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Auto in fiamme lungo le altre autostrade siciliane

Due auto sono andate in fiamme, invece, lungo le altre due autostrade siciliane. Una sulla Palermo Catania e il secondo mezzo sulla Palermo Mazara del Vallo.

Il primo incendio è avvenuto lungo il tratto stradale tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli dove li automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada sono rimasti bloccati. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato il mando stradale. Sono state necessarie alcune ore per ripristinare la normale viabilità

Il secondo incendio sulla Palermo Mazara del Vallo in direzione del capoluogo palermitano tra Montelepre e Terrasini. Anche in questo caso ci sono stati disagi. Gli automobilisti sono rimasti bloccati in attesa dello spegnimento delle fiamme.