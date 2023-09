Prestigioso riconoscimento nell'ambito del Festival del Cinema

Applausi e premi al Lido di Venezia per Ficarra e Picone. I due attori palermitani sono stati tra i protagonisti della 14ma edizione del Filming Italy Best Movie Award 2023 col riconoscimento come migliori attori protagonisti per il film La Stranezza di Roberto Andò.

Il post sui social

Ficarra e Picone scrivono sui social “Ieri a Venezia. “Filming Italy Best Movie Award 2023” come MIGLIORI ATTORI PROTAGONISTI per il film La Stranezza Grazieeeee ps. Quello accanto a me non è Ficarra”.

Un successo importante

Un successo importante per il duo comico palermitano, al secolo Salvatore Ficarra e Valentino Picone, che con la loro interpretazione nei panni di Sebastiano Vella e Nofrio Lanza hanno conquistato pubblico e critica ne “La Stranezza”.

La pellicola è ambientata nella primavera del 1920 e racconta del soggiorno girgentano di Luigi Pirandello (che ha il volto di Toni Servillo) drammaturgo siciliano, turbato e alla ricerca di nuove ispirazioni creative. L’incontro con il personaggio dell’intrigante scalpellino Lanza darà vita a una singolare amicizia e al capolavoro “Sei personaggi in cerca d’autore”.

Ficarra e Picone migliori attori protagonisti

Una prova d’attore di rilievo per Ficarra e Picone, che hanno saputo dare corpo e anima ai loro personaggi in maniera profonda e coinvolgente. La loro alchimia ha reso magica la vicenda narrata nel film, conquistando il favore del pubblico e facendo breccia nel cuore della giuria del Filming Italy Award, che ha deciso di premiarli come migliori attori protagonisti.

Il Filming Italy Best Movie Award è un premio importante che già da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e viene assegnato ai titoli e alle serie Tv italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent – oltre che all’industry e professional – dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell’industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.

La Stranezza continua a mietere successi

Un riconoscimento che si aggiunge ai tanti premi già ottenuti da La Stranezza, già forte di 3 David di Donatello per Miglior Sceneggiatura, Costumi e Produzione. Ma questo premio ha un sapore speciale per Ficarra e Picone, che coronano con la vittoria veneziana il percorso artistico compiuto negli ultimi anni, affermandosi come attori completi oltre che apprezzati comici.