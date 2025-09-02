Mentorship per l’impatto – Elevare la qualità dei tirocini curriculari nell’istruzione superiore

Come possiamo rendere i tirocini universitari più inclusivi, efficaci e connessi al mondo reale? Questa è la domanda centrale della Conferenza Internazionale MILEAGE, che riunirà a Palermo – e online – docenti universitari, consulenti di orientamento, mentor del mondo NGO/CSO, comunità studentesche e stakeholder.

Dopo due anni di collaborazione tra Italia, Slovenia e Finlandia, il progetto MILEAGE – Mentorship development for quality practices in higher education è pronto a condividere i risultati raggiunti: modelli, strumenti e approcci per costruire tirocini di qualità, accompagnati da mentorship inclusiva e forti sinergie tra università e società civile.





Partecipa gratuitamente alla conferenza MILEAGE ed esplora nuove prospettive su come rendere i tirocini universitari più inclusivi, formativi e connessi alla realtà sociale.

La conferenza sarà un’occasione non solo per condividere risultati, ma per costruire visioni comuni e percorsi concreti verso un’istruzione superiore più equa e orientata all’impatto.

Ti aspettiamo mercoledì 29 ottobre 2025 dalle 09.00 alle 17.00

(registrazione in presenza dalle 9:00, inizio lavori alle 9:30)

oppure online

Iscriviti al link: https://forms.gle/SPDSMsjxaT4PJ5ED9





Cosa aspettarsi

Interventi a cura di figure esperte

Presentazione dei risultati di ricerca sviluppati in tre paesi

Testimonianze dirette di studenti e mentor

Laboratori tematici per esplorare buone pratiche e strategie concrete





Perché partecipare

Sei tutor universitario o coordini i tirocini universitari? Scoprirai nuove modalità per progettare esperienze pratiche che preparano davvero lo studente al mondo del lavoro e all’impegno sociale.

Scoprirai nuove modalità per progettare esperienze pratiche che preparano davvero lo studente al mondo del lavoro e all’impegno sociale. Lavori nell’orientamento? Troverai strumenti per sostenere studenti con background differenti nel loro percorso accademico e professionale.

Troverai strumenti per sostenere studenti con background differenti nel loro percorso accademico e professionale. Frequenti un corso di laurea? Sarà il momento di far sentire la tua voce, raccontare la tua esperienza e contribuire a migliorare ciò che non funziona.

Sarà il momento di far sentire la tua voce, raccontare la tua esperienza e contribuire a migliorare ciò che non funziona. Sei mentor o responsabile in una ONG o CSO? Potrai riflettere sul tuo ruolo educativo e scoprire come rafforzare il tuo impatto.

Luogo: ’Università degli Studi di Palermo, Aula Magna – Dip. di Ingegneria – Edificio 7, Viale delle Scienze, Edificio 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 09:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Info:

I lavori si svolgeranno interamente in lingua inglese.

Per maggiori informazioni scrivi a: alessia.valenti@cesie.org.

Link: https://forms.gle/SPDSMsjxaT4PJ5ED9

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.