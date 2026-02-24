Giovedì 26 febbraio, alle 21.30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli, 8/10) ospita una delle figure fondative del rap italiano: Militant A degli Assalti Frontali, che porta con sé oltre trent’anni di musica e impegno sociale. Tra i pionieri del rap in lingua Italiana, ha condotto un percorso che unisce musica e attivismo. La sua storia affonda le radici nella Roma della fine degli anni Ottanta, dentro l’esperienza di Onda Rossa Posse, collettivo musicale nato come emanazione di Radio Onda Rossa. Selection e support nel corso dell’appuntamento del 26 febbraio sono a cura di 4RaroSound, cui è affidato il compito di introdurre e chiudere la serata con le sue selezioni musicali.





Nel 1990 esce Batti il tuo tempo, considerato il primo disco di rap in italiano, vero e proprio punto di svolta. È da quell’esperienza che prendono forma gli Assalti Frontali, gruppo tuttora in attività, estraneo alle mode e coerente con una linea militante e antagonista. La formazione romana è diventata nel tempo un riferimento per la scena nazionale, con liriche che trattano temi sociali e politici, trasformando la musica in strumento di azione e consapevolezza.

Nato a Roma nel 1966, Militant A (Luca Mascini) è autore di numerosi dischi, con oltre centomila copie vendute. Dopo Batti il tuo tempo (1990), arrivano titoli che segnano tappe importanti del rap italiano, tra cui Terra di nessuno (1992), Conflitto (1996), Banditi (1999), solo per citarne alcuni. All’attività musicale affianca quella di autore: ha pubblicato Storie di assalti frontali (1997), Il viaggio della parola (2001), Soli contro tutto (2014), Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo – la mia vita con il rap (2018), oltre l’albo illustrato per bambini Storia dell’orso Bruno (2017) .





Collabora con quotidiani e riviste musicali come esperto di storia del rap americano e italiano e conduce inoltre laboratori rap nelle scuole e nei territori, in Italia e all’estero. L’appuntamento in programma al PunkFunk è l’incontro con la musica di una figura che ha contribuito a definire l’identità del rap italiano, mantenendo sempre la sua coerenza. Un’occasione di confronto con una storia che continua ad evolversi, senza mai dimenticare da dove proviene.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Prezzo: 0.00

