L'intimidazione

I volontari del canile rifugio di Partinico sono stati minacciati. Nel pomeriggio è comparso un cartello con la scritta: “Vi diamo 1 settimana per levare sti maledetti cani. Poi li troverete impiccati uno a uno. Merde di volontari”.

All’interno della struttura sono ospitati 20 cuccioli”. Lo segnala la onlus Animalisti Italiani che “esprime solidarietà e vicinanza a tutti i volontari”.

“Non possiamo far finta di nulla – aggiunge la onlus – presenteremo un esposto contro ignoti. La violenza contro chi non può difendersi non ci lascia indifferenti. Le condizioni in cui si trovano ad operare i volontari del sud d’Italia sono al limite della esasperazione”. “Questi messaggi intimidatori di stampo mafioso – conclude la onlus – non ci devono intimidire, troveremo la forza di restare uniti per fronteggiare questi rigurgiti di intolleranza che non ci appartengo. Noi difendiamo la vita in tutte le sue forme”.