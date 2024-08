Nuove minacce alla procuratrice capo presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, che ha ricevuto intimidazioni legate alla sua attività di contrasto alla criminalità organizzata. In un fascicolo d’ufficio è stata rinvenuta una lettera contenente esplicite intimidazioni e una croce disegnata. “Devi smetterla di occuparti dei figli degli altri”, queste le minacce alla procuratrice.

L’impegno contro la mafia

Le minacce sarebbero collegate all’impegno della procuratrice nel seguire anche i figli dei boss mafiosi, togliendoli dagli ambienti malavitosi. In particolare, di recente la procura ha chiesto una cinquantina di provvedimenti dopo un’operazione antidroga nel quartiere Sperone di Palermo, in cui erano stati documentati bambini accanto ad adulti intenti in attività illegali. La lettera è stata trovata nei giorni in cui, nella sede dell’Istituto Malaspina, si giravano alcune scene di un film dedicato a Francesca Morvillo, giudice minorile uccisa dalla mafia. Per questo la dottoressa Caramanna aveva temporaneamente spostato il suo ufficio.

Indagini in corso

Sul caso indaga la Procura di Caltanissetta, che ha disposto analisi scientifiche per identificare gli autori delle intimidazioni. Non sarebbe la prima volta che la procuratrice riceve minacce: un anno e mezzo fa il suo ufficio era stato messo completamente a soqquadro. In seguito a quest’ultimo episodio, la sua scorta di protezione verrà rafforzata.

La solidarietà dal sindaco di Palermo

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha espresso vicinanza alla procuratrice del Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. “Esprimo ferma condanna verso le nuove minacce subite dal procuratore dei minori, Claudia Caramanna, nei confronti della quale vanno la mia solidarietà e la mia vicinanza e quelle di tutta l’amministrazione comunale. L’episodio inaccettabile dice come ci sia un chiaro disegno delle famiglie mafiose che punta a ostacolare chi, come il procuratore Caramanna, si impegna concretamente e con coraggio per spezzare in modo netto quel cordone che lega i figli dei boss con i loro nuclei familiari, contaminati dalla mafia. Tutto questo dimostra come agire sui giovani sia fondamentale, bloccando la dispersione scolastica, facendo maturare nuove sensibilità. In questo, il Comune vuole continuare a essere presente. I primi investimenti di questa amministrazione hanno riguardato le scuole e altri ce ne saranno, così come crediamo fortemente nel progetto che riguarda l’apertura delle palestre scolastiche negli orari pomeridiani e che vede protagonisti, oltre al Comune, anche la Città Metropolitana e l’Ufficio scolastico regionale. Senza dimenticare l’intensa e proficua collaborazione che si è instaurata tra la Procura per i minorenni e gli uffici delle Attività sociali del Comune, che continueranno a dare il loro apporto”.