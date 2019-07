Due fratelli di Santa Flavia, uno alla guida di un acquascooter e l’altro che si trovava su un gommone, sono stati arrestati per violenza e minaccia a pubblico ufficiale dai militari del nucleo operativo della guardia costiera di Porticello coordinato dalla Procura di Termini Imerese.

In sala operativa era arrivata la segnalazione di una moto d’acqua che scorrazzava tra i bagnanti. Gli uomini della guardia costiera a bordo del gommone sono riusciti a bloccare il giovane alla guida dell’acquascooter.

Nel corso del controllo gli animi si sono surriscaldati e il giovane ha chiamato il fratello che si trovava con amici a bordo di un gommone. I due giovani sono saliti a bordo del gommone della capitaneria e hanno cercato in tutti i modi di bloccare i controlli.

Ad un certo punto hanno preso il cellulare di uno dei militari e lo hanno lanciato in acqua. I due sono stati arrestati in attesa dell’udienza di convalida. Nel corso dei controlli sono stati elevati verbali amministrativi per circa 5000 euro per violazioni al codice della nautica da diporto e posto sotto sequestro un acquascooter per guida senza patente.

Un altro giovane è stato denunciato a piede libero per ricettazione è stato trovato a bordo di una moto d’acqua risultata rubata. Inoltre i militari hanno elevato anche 30 sanzioni amministrative ai sensi del codice della navigazione negli ambiti portuali di Porticello e San Nicola l’Arena e anche a Sferracavallo.