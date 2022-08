Ecco il Basket Bond

Su proposta dell’assessorato regionale all’Economia, la Giunta regionale ha approvato la proposta relativa al conferimento di strumenti finanziari per il sostegno a minibond emessi da piccole e medie imprese operanti in Sicilia, da attuare in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti.

Le risorse extra-regionali stanziate, pari a 20 milioni di euro, sono destinate al sostegno dell’emissione di minibond da realizzare in collaborazione con Irfis e Cassa Depositi e Prestiti, in coerenza sia con le azioni 3.6.1 e 3.6.2 del Po Fesr Sicilia 2014/2020.

L’attuazione di tale strumento finanziario, già testato con successo in altre regioni italiane, che sarà gestito da Irfis FinSicilia S.p.A., costituisce un importante strumento di finanziamento per la crescita e gli investimenti delle piccole e medie imprese siciliane aggiungendosi al “Fondo Sicilia”, già operante mediante Irfis, e al “Fondo emergenza Sicilia” costituito con la Banca europea degli investimenti ed Iccrea.

Ecco il Basket Bond, le caratteristiche

Il documento a firma dell’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao parla di Basket Bond, strumento già attivato dalla Cassa Depositi e Prestiti in altre regioni italiane. A seguire, invece, tutte le caratteristiche di questa nuova misura dedicata alle piccole e medie imprese dell’isola nonché i requisiti per potervi accedere.

Imprese emittenti: le Pmi aventi sede principale, legale e/o organizzativa in una o più regioni di riferimento.

Rating emittenti: La media ponderata dei rating delle Pmi deve collocarsi in Area BB con rating minimo pari a B+ (Assegnato da Agenzia Ecai).

Importo dei bond: Il taglio dei singoli Minibond compreso tra 1 e 8 milioni di euro.

Durata dei bond: Massimo 7 anni (compreso pre-ammortamento da 6 a 12 mesi).

Effetto Leva con il Credi Enhacement: 4x, la garanzia copre il 100% delle perdite di ciascun bond fino ad un massimo del 25% del portafoglio.

Importo del Cash collateral: 20 milioni di euro.