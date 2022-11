Domande entro il 9 dicembre

Pronte nuove assunzioni al Ministero della Cultura. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 518 figure da inserire a tempo indeterminato (area III, posizione economica F1) presso gli uffici ministeriali presenti in tutta Italia.

L’avviso è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 dell’8 novembre 2022.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Concorso Ripam per 518 posti al Ministero della Cultura.

Le figure richieste

I posti disponibili saranno così suddivisi:

n. 268 unità per il profilo di Funzionario Archivista di Stato (Cod. 01);

(Cod. 01); n. 130 unità per il profilo di Bibliotecario (Cod. 02);

(Cod. 02); n. 15 unità per il profilo di Funzionario Restauratore Conservatore (Cod. 03);

(Cod. 03); n. 32 unità per il profilo di Funzionario Architetto (Cod. 04);

(Cod. 04); n. 35 unità per il profilo di Funzionario Storico dell’Arte (Cod. 05);

(Cod. 05); n. 20 unità per il profilo di Funzionario Archeologo (Cod. 06);

(Cod. 06); n. 8 unità per il profilo di Funzionario Paleontologo (Cod. 07);

(Cod. 07); n. 10 unità per il profilo di Funzionario Demoetnoantropologo (Cod. 08).

I requisiti

Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie riportate nel bando;

età non inferiore ai diciotto anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; laurea magistrale o diploma di specializzazione specifico per profilo professionale secondo quanto riportato nel bando.

La selezione

L’iter selettivo si articolerà in una prova scritta digitale, una prova orale, che potrà anche essere svolta in videoconferenza e la valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione.

Ciascuna prova seguirà uno specifico programma distinto per profilo professionale.

Come partecipare

La propria candidatura potrà essere inviata entro il 9 dicembre 2022, tramite inPA, dopo essersi autenticati con SPID/CIE/CNE/eIDAS.

Per partecipare sarà necessario il possesso di un apposito indirizzo PEC nominativo.

Consulta il bando per maggiori dettagli.