Miriam Sylla è l’atleta del momento: l’atleta palermitana di origini ivoriane, oltre ad aver vinto la medaglia d’argento ai mondiali di Giappone 2018, ha vinto il premio individuale come miglior schiacciatrice del torneo. Un mondiale eccezionale il suo, disputato da protagonista, in una nazionale sempre più multietnica.

PALLAVOLO, ECCO CHI E’ MIRIAM SYLLA: SCHIACCIATRICE PALERMITANA CHE FA VOLARE LA NAZIONALE

Miriam le sue origini siciliane non le ha mai dimenticate e nella casa di via Torino a Palermo, Maria e Paolo, “nonni” acquisiti della pallavolista l’aspettano a braccia aperte. A Repubblica nonno Paolo ha commentato: “Non ha conquistato l’oro, ma il suo trofeo è qui ad aspettarla. Sono un po’ amareggiato, l’ammetto, ma Miriam è stata brava”.

Anche nonna Maria ha voluto commentare lo straordinario percorso ai mondiali di Miriam, ripercorrendo un po’ l’esperienze passate, prima che la famiglia ivoriana si trasferisse a Lecco in cerca di migliori fortune: “Abbiamo aiutato i suoi genitori a trovare lavoro e casa vicino al bar di mio marito – dice a Repubblica – . Miriam ama il mare e per anni è tornata qui per trascorrere i mesi estivi”.

Adesso la famiglia Genduso aspetta di accogliere nuovamente tutta la famiglia, per festeggiare insieme questo enorme traguardo. Papà Abdoulaye ha da rispettare una promessa: “Se vinciamo una medaglia, scendiamo per festeggiare con gli amici di sempre”. Miriam Sylla ha scritto una delle migliori pagine dello sport siciliano e chissà che in futuro, non possa regalarcene tantissime altre.

LEGGI ANCHE:

PALLAVOLO, SVANISCE AL QUINTO SET IL SOGNO DELL’ITALIA: VINCE LA SERBIA