Mattinata di caos a Misilmeri dove un camion cisterna carico di gasolio è rimasto incastrato in un cavalcavia lungo la strada statale 121. L’episodio è accaduto stamani, 4 giugno, in via Padri Vocazionisti, nella frazione di Portella di Mare provocando forti disagi alla circonvallazione per diverse ore. L’incidente è avvenuto quando, l’autista del mezzo pesante ha cercato di attraversa il ponte sottovalutando l’altezza del sottopasso. Il veicolo è rimasto incastrato, impedendo il passaggio degli altri mezzi e bloccando il traffico in entrambe le direzioni.

Traffico bloccato e intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno operato per ore per liberare il camion, garantendo al tempo stesso la sicurezza dell’area, trattandosi di un mezzo carico di carburante infiammabile. Fortunatamente, grazie alla professionalità e alla tempestività delle squadre di soccorso, l’intervento si è concluso senza conseguenze gravi né per l’autista né per l’ambiente. Il camion non ha riportato danni significativi alla cisterna e, una volta rimosso dal sottopasso, è riuscito a fare ritorno presso l’azienda di provenienza, situata a Carini.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti, con lunghe code che si sono formate lungo la statale. La polizia municipale è intervenuta per regolare la viabilità e deviare i veicoli su percorsi alternativi, mentre i tecnici hanno effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.