La vettura ha fatto un volo di 8 metri

Notte di paura quella appena trascorsa nel Palermitano dove dopo un scontro con un’ambulanza un’auto è finita nella scarpata. La vettura ha fatto un volo di circa 8 metri. E’ accaduto sulla statale 121 all’altezza di Misilmeri. Tre complessivamente i feriti, due a bordo dell’ambulanza e uno nell’auto. Nessuno dei tre è in pericolo di vita ma si era temuto il peggio.

Fuori strada e il volo

Per cause in via di accertamento l’automobile si è scontrata con l’ambulanza che era di rientro da un intervento appena effettuato. L’impatto è stato molto violento. La macchina dopo la collisione con l’ambulanza è finita fuori strada ed è caduta nella scarpata. Immediati sono scattati i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti con la loro squadra speciale del Saf, il nucleo speleo alpino fluviale. La persona all’interno dell’auto era fortunatamente uscita con le proprie gambe. E’ stata quindi imbracate e riportata sulla sede stradale. Tutti e tre i coinvolti nell’incidente hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

I precedenti

Non è la prima volta che le ambulanze nel Palermitano restano coinvolte in sinistri. Nell’agosto scorso è stato di quattro feriti il bilancio di un incidente tra un’ambulanza e un’automobile all’incrocio tra viale Strasburgo e via Praga, a Palermo. L’ambulanza era partita per soccorrere una persona in casa. Tra i feriti la più grave una dottoressa del 118 che ha riportato un trauma toracico. Sono arrivati altri colleghi in ambulanza e hanno trasportato la donna all’ospedale Villa Sofia.

Ad aprile incidente in centro

Facendo ancora un passo indietro ad aprile dello scorso anno, vi fu uno scontro in centro cittadino sempre a Palermo tra un’auto e un’ambulanza. E’ stato necessario l’intervento di un’altra ambulanza che ha dovuto caricare il ferito che era trasportato dai colleghi, rimasti bloccati ovviamente dopo l’impatto. Il ferito è stato quindi scaricato dall’ambulanza incidentata per essere caricato in quella che era appena intervenuta in aiuto. Per l’esattezza i due mezzi sono venuti a contatti all’incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca. L’ambulanza, nel tentato di evitare il mezzo ha fatto una manovra che l’ha portata addirittura a finire la sua corsa su un marciapiede.