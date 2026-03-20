Una mitraglietta è stata trovata durante i lavori di scavo per la posa dei cavi elettrici in via Ernesto Basile a Palermo.

L’arma era adagiata su uno dei grossi tubi, dove passano le linee elettriche stanno per essere sostituite dagli operai. La presenza dell’arma è stata segnalata gli operai del cantieri che hanno chiamato la polizia.

Sono intervenuti gli agenti che hanno prelevato la mitraglietta che sarà consegnata alla scientifica per accertare se sia stata utilizzata in passato per commettere delitti.