Una grande novità per la mobilità degli studenti e docenti dell’Università degli Studi di Palermo: grazie alla collaborazione tra AMAT e UniPa, la Linea 1 del tram (Centrale-Brancaccio) sarà gratuita per tutti gli appartenenti alla comunità universitaria. L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di mobilità sostenibile promossa dall’ateneo e dalla municipalizzata dei trasporti, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e ridurre il traffico cittadino.

La campagna di comunicazione di Albamedia

Per promuovere l’iniziativa, è stata lanciata una campagna di comunicazione curata da Albamedia, caratterizzata dallo slogan “Mobilitiamo le tue idee”. Il visual scelto, che mostra numerose mani intente a lanciare aeroplanini di carta verso il cielo, rappresenta metaforicamente la libertà di movimento e la diffusione del sapere, concetti chiave per l’università e la mobilità cittadina. L’obiettivo della campagna è sensibilizzare studenti e docenti sull’opportunità offerta, promuovendo al contempo una cultura della mobilità sostenibile e dell’uso dei mezzi pubblici come alternativa ai trasporti privati.

Come usufruire del servizio

Per la prima volta insieme Unipa e Amat all’interno del progetto Brancaccio. “ Abbiamo deciso di supportare l’iniziativa attraverso una speciale convenzione che permetterà a studenti e docenti di Unipa di usufruire gratuitamente della linea 1 del Tram – Roccella – che collega la stazione centrale a Brancaccio. Il collegamento avrà una frequenza di 8 minuti con un tempo di percorrenza di 22 minuti – spiega -. E parliamo di tempi certi trattandosi di tram con una linea dedicata e non incontra traffico”.

Amat si fa vettore fisico di questo progetto di riqualificazione culturale attraverso il concetto di mobilità che rappresenta il suo core aziendale. Abbiamo illustrato l’iniziativa con la campagna di comunicazione Mobilitiamo le tue idee, in collaborazione con Unipa -dichiara il Presidente Giuseppe Mistretta.

Gli studenti e i docenti UniPa potranno viaggiare gratuitamente sulla Linea 1 del tram. Questa agevolazione permetterà loro di spostarsi più facilmente tra le zone servite dal tram, migliorando l’accessibilità ai poli universitari e agli altri servizi cittadini.







Un passo avanti per la mobilità sostenibile

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento del trasporto pubblico locale e mira a incentivare l’uso del tram come mezzo di trasporto quotidiano. Palermo, come molte altre città italiane, sta affrontando la sfida della congestione stradale e dell’inquinamento atmosferico, e soluzioni come questa rappresentano un passo concreto verso una città più sostenibile e vivibile.

L’Università di Palermo conferma così il suo impegno nella promozione di politiche green, mentre AMAT dimostra la volontà di innovare i servizi di trasporto cittadino, rendendoli più accessibili per una fetta importante della popolazione.

La collaborazione tra UniPa e AMAT, supportata dalla comunicazione efficace di Albamedia, rappresenta un’iniziativa di grande valore per gli studenti e i docenti palermitani. Offrire un trasporto gratuito per chi studia e lavora all’università non solo facilita la mobilità, ma incentiva anche un uso più responsabile e consapevole dei mezzi pubblici. Un piccolo ma significativo passo verso una Palermo più connessa e sostenibile.