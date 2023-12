Tema concettuale per la puntata natalizia

Il “Salotto di Licia Raimondi” augura buone feste a tutti i siciliani con una puntata speciale dedicata ai supereroi e al modello sociale che possono rappresentare. La puntata realizzata al Grand Hotel et des Palmes di Palermo. Ospiti l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella, l’artista Domenico Pellegrino, l’architetto Sebastiano Provenzano. Con loro anche il dirigente del cerimoniale del sindaco Fabio Corsini e l’imprenditore nel settore degli eventi Antonio Milioti, con la partecipazione della giornalista Valentina Bongiovanni.

Un tema su cui riflettere

L’obiettivo di questa puntata è quello di analizzare anche concettualmente il modello di “supereroe” che può trasmettere dei valori alle nuove generazioni ma anche agli adulti. Può ad esempio essere considerato un modello del supereroe che lotta per salvare l’umanità. Un bel messaggio che non arriva adesso casualmente, alle porte appunto delle festività del Natale e del Capodanno. Spesso questi momenti di festività sono spunto per riflessioni anche di estrema profondità, ed è quello che vuole spronare la puntata.



