La sorpresa nella giornata conclusiva

Roberto Lagalla non lascia, bensì raddoppia. Questa è la vera sorpresa di giornata nell’ultima sessione utile per presentare le liste in vista delle prossime elezioni amministrative di Palermo. Il termine è scaduto questa mattina alle 12. Ma lo staff del candidato a sindaco, capitanato da Roberto Clemente, ha sorpreso gli addetti ai lavori con una seconda lista civica. Saranno così nove le compagini a sostegno dell’esponente del centrodestra.

La lista di “Moderati per Lagalla sindaco”

Di seguito la lista completa dei nomi di “Moderati per Lagalla sindaco”. Santonastaso Antonino detto Santo, Rina Adriana, Albiano Marco, Francesco Alestra, Maurizio Augello, Maria Elena detta Mari, Brucoli Antonino detto Ninni, Camerlingo Massimiliano, Cossari Domenico, Di Dio Benito detto Benito, Di Maggio Rosaria, Ermito Maurizio, Giuseppe Esposito, Anna Maria Fardella, Maurizio Fenech Rosalia detta Rosi, Rosy, Gallina Giovanni, Incarbone Emanuele detto Inca detto Incardone detto Incarbona, La Piana Teresa detta Lapiana, Leone Giulia, Chiara Daria, Lungone Patrizia, Mannina Letizia, Marini Antonello, Montesano Assunta, Niosi Giuseppe detto Peppe, Nuccio Rosolino detto Ino, Oddo Salvatore, Piazza Maria, Picciurro Ramona, Porcarelli Diego, Pumilia Paolo, Quaranta Sergio, Terranova Maurizio, Ucciardi Angelo, Vinci Gaspare, Vitello Claudia.