Cena vista mare per i procuratori generali di tutta Europa e Valdesi per una sera è blindata. Non si tratta, dunque, di una pedonalizzazione ma delle misure di sicurezza per la cena che conclude l’incontro proprio dei procuratori di tutta Europa. Tutti in terrazza con vista mare al primo piano della riaperta Sirenetta

Una cena per 120 persone

Ai tavoli erano in 120 provenienti da 46 corti Supreme d’Europa e non soltanto. C’era il Vice Presidente del Csm David Ermini, il presidente del tribunale di Palermo Antonio Balsamo, la procuratore reggente di Palermo Marzia Sabella, la neo procuratore generale Lia Sava, il procuratore della generale della Cassazione Giovanni Salvi. Ma a tavola c’erano anche il presidente degli industriali siciliani Alessandro Albanese e quello di Palermo Giuseppe Russello ma nessun altra autorità civile.

Una cena tutta siciliana

Il pesce ha fatto da padrone in una cena tutta a base di cucina siciliana. Non sono mancati nemmeno i paccheri ormai diventati un must degli eventi siciliani di un certo tipo anche se l’ormai tra,montato ‘patto dei paccheri’ non ebbe fortuna politica.

Gli antipasti

Antipasti e primi senza secondi per conoscere quel che si mangia in Sicilia. Così la cena è andata dalle polpettine di ricciola in agrodolce alle arancinette di pesce spada al nero di seppia, dalla caponata di pesce spada agli involtini di melanzane, dalle sarde a beccafico all’insalata di mare.

I primi e i dolci

E con i primi ecco arrivare i paccheri al pesce del giorno e pomodorini di Pachino, e poi il risotto con gamberi, lime e pistacchio. Alla fine una tavola di dessert siciliani.

Volti soddisfatti e rilassati

Volti rilassati e soddisfatti. E come potrebbe altro sarebbe potuta finire una serata del genere a Palermo, guardando il mare e gustando il cibo siciliano.

Mondello questa mattina è tornata alla sua normalità e chi non si è trovato a passare ieri sera neanche si sarà accorto di nulla