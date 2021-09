Vacanze palermitane per il mito Gianni Morandi, foto a Mondello e karaoke con amici (VIDEO)

14/09/2021

Andava a 100 all’ora il mito della canzone italiana. Ma non a Mondello dove Gianni Morandi si trova da ieri per trascorrere qualche momento di relax. Ed è stata anche occasione per incontrare qualche amico e amica artisti con cui si è lasciato andare anche ad una serata di karaoke. Il cantante sul lungomare di Mondello Si scopre che Morandi è a Palermo dopo un suo tweet di ieri in cui scrive: “Sono a Mondello, è una bellissima giornata. Vorrei fare un bagno in mare…”. A scattargli la foto l’inseparabile moglie Anna Dan che lo ha immortalato con alle spalle il simbolico stabilimento di Mondello, sul lungomare. A seguire sono arrivate decine e decine di messaggi in cui si invita Gianni Morandi ad andare in giro per i punti più caratteristici di Palermo. Ad emergere il solito grande calore e affetto tipico dei siciliani;: chiunque lo vuole invitare a casa propria, c’è chi invece gli chiede un autografo o chi ancora ricordare le sue meravigliose canzoni che ancora oggi segnano la vita di generazioni di amanti della musica leggera. Il karaoke con gli amici Si scopre che Gianni Morandi ieri si è lasciato trascinare da una serata karaoke con i tanti artisti palermitani che conosce: da Lello Analfino ad Ernesto Maria Ponte, solo per citarne alcuni che gli sono stati accanto intonando con lui le note delle sue canzoni più famose. Alla chitarra Ernesto Maria Ponte che tramite i social non si è fatto scappare la battuta sempre pronta: “Perché Gianni è sempre Gianni… Ma manco Ponte babbía”. Morandi in pillole Gianni Morandi, 76 anni, all’anagrafe Gian Luigi Morandi, è un cantante, musicista, attore e conduttore televisivo italiano. Occasionalmente è stato anche cantautore e compositore per altri artisti. È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

