la segnalazione è stata dei vicini

Scoperta una grigliata con 20 persone organizzata su una terrazza di una palazzina

I partecipanti oltre a mangiare giocavano al Karaoke

Sei le persone sanzionate dalla polizia

Gli agenti della polizia di Siracusa hanno sanzionato sei persone, partecipanti ad una grigliata con karaoke organizzata nelle scorse ore su una terrazza di una palazzina in via Bainsizza, nel quartiere della Borgata, a Siracusa.

La segnalazione dei vicini

Sono stati i residenti delle palazzine vicine, preoccupati per la presenza di circa 20 persone alla festa in quell’immobile, tutte incuranti delle disposizioni relative al contenimento dell’emergenza sanitaria. Al blitz, oltre alle Volanti, hanno preso parte il personale della Polizia municipale, della Guardia di finanza e dei carabinieri.

Il blitz

Le forze dell’ordine sono piombate intorno alle 17,40 ma buona parte di quelle persone era andata già via dopo essersi accorta dell’arrivo degli investigatori. Sono state rintracciate 6 persone, appartenenti a diversi nuclei familiari, che, al termine degli accertamenti, sono state multate.

Multe a 3 scommettitori

Poco dopo, gli agenti delle Volanti, si sono recati a Largo Empedocle, non molto distante dal luogo della grigliata, ed hanno trovato 3 persone davanti all’ingresso di una sala scommesse. Il locale, come affermato dalla polizia, era chiuso ma dagli schermi esterni, quei tre stavano osservando “i risultati delle giocate, violando le norme anti covid” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Controlli antidroga

Durante lo stesso servizio di controllo nel quartiere della Borgata di Siracusa, gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno scovato in via Enna un uomo di 44 anni, già noto alle forze di polizia, che, dopo essersi accorto della presenza dei poliziotti, ha gettato per terra un involucro contenete della cocaina.

Per questo motivo, è stato segnalato all’ autorità amministrativa per possesso di sostanza stupefacente. Inoltre, gli agenti delle Volanti sono intervenuti nei pressi del Tribunale di Siracusa dove una donna, di 34 anni, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico, motivo per il quale “è stata denunciata per il reato di porto di ami od oggetti atti ad offendere”.