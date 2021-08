l’11 agosto alle 21 all’Anfiteatro Comunale

Spettacolo di Ernesto Maria Ponte a Ventimiglia di Sicilia

Per partecipare servirà essere muniti di Green Pass

Musica, spettacoli, grandi artisti, eventi unici. Ventimiglia di Sicilia (Pa), si conclude il primo ciclo dei grandi appuntamenti con la divertentissima coppia artistica Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco l’11 agosto alle 21 all’Anfiteatro Comunale.

Una analisi degli gli amori che si incontrano nella vita

“Amici e guardati recita un vecchio detto palermitano che invita a cautelarsi proprio dalle persone più care. Dall’amicizia all’amore il passo è breve e spesso ci si trova a doversi difendere proprio dalla persona che amiamo e con la quale abbiamo deciso di trascorrere tutta la vita. Quando abbiamo promesso a noi stessi di non ricaderci mai più ecco che ci innamoriamo di nuovo magari di una persona che alla fine avrà gli stessi identici difetti della precedente”, questa la presentazione dell’artista palermitano del suo show. Un monologo in cui Ponte analizza gli amori che si incontrano nella vita, da quelli giovanili a quelli maturi che come denominatore comune hanno l’incoscienza e la voglia di vivere. L’amore osservato da diversi punti di vista su cui primeggia quello comico.

Un momento di normalità

“Quello di Ernesto Maria Ponte è un ritorno sul palcoscenico di Ventimiglia – dice il sindaco Antonio Rini – il pubblico ama la sua comicità sempre raffinata e mai superficiale. Si conclude il primo ciclo di eventi dedicato alla comicità siciliana. Spettacoli – continua il sindaco – nel segno della ripartenza e dell’ottimismo senza tralasciare l’aspetto della sicurezza che il particolare periodo ci impone. Vogliamo regalare al pubblico un momento di sana normalità che la pandemia ci ha negato da oltre un anno e mezzo. Ventimiglia ha un grande privilegio: il suo “gioiello”, l’Anfiteatro Comunale. Una importante struttura che consente la realizzazione di eventi di livello e in sicurezza tanto da ottenere tutte le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione Spettacoli, per accogliere 600 persone in sicurezza.”

Obbligo Green pass

Per partecipare all’evento o agli eventi, serve essere in possesso di regolare Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass); la certificazione dovrà essere mostrata e verificata all’ingresso. Per prenotarsi, basterà cliccare sul link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt8zgmCOofLuKYxiUl36UD_d3SV9qH39dFtKnceXmw_kFaCg/viewform