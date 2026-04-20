«Apprendo con soddisfazione l’orientamento del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore competente Maurizio Carta, di anticipare al primo maggio l’apertura del parcheggio di via Mongibello a Mondello, in concomitanza con l’avvio della zona pedonale. Si tratta di una scelta importante che va nella direzione di una migliore organizzazione della mobilità e della fruizione del litorale».

Lo dichiara la consigliera comunale di Forza Italia, Catia Meli.

«L’obiettivo – prosegue Meli – è quello di consentire a cittadini e turisti di vivere l’estate in condizioni di maggiore ordine e sicurezza, intervenendo in maniera concreta su due aspetti fondamentali come traffico e vivibilità. L’anticipo della pedonalizzazione rappresenta un passo significativo per prevenire il caos nei periodi di maggiore affluenza».

«Ritengo però fondamentale che, prima di avviare la pedonalizzazione, si mettano in sicurezza le strade limitrofe, intervenendo sulle buche che oggi presentano e che rischiano di creare pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni» – aggiunge Meli.

«Va ricordato che questo è stato un percorso condiviso con la Settima Circoscrizione, con la presenza del Sindaco in Consiglio circoscrizionale, a dimostrazione dell’importanza del confronto con il territorio» – sottolinea ancora la consigliera.

«Come ogni anno – conclude Meli – saranno inoltre attive le due navette gratuite per la zona balneare, un servizio importante a supporto della mobilità sostenibile, a beneficio di cittadini e turisti. Al momento, il parcheggio Mongibello risulta chiuso anche per interventi di ristrutturazione della scala, ma l’anticipazione dell’apertura rappresenta un segnale concreto nella direzione di una migliore organizzazione complessiva dei servizi».