Dopo mesi di proteste e confronto tra istituzioni e cittadini, arriva un primo passo concreto per la riqualificazione del parcheggio Mongibello, a Mondello.

Il Comune ha dato, infatti, il via libera all’installazione di cancelli per bloccare l’accesso notturno all’area, da tempo segnalata come punto critico per episodi di degrado e insicurezza.

Meli e Alotta: “Una risposta concreta alle richieste del territorio”

A guidare l’iniziativa sono stati i consiglieri comunali Caterina Meli (Forza Italia), componente della Terza Commissione consiliare, e Salvo Alotta, che si sono fatti carico delle richieste dei residenti, mantenendo un dialogo costante con le strutture comunali.

“Il Mongibello non poteva continuare a essere fonte di disagio – spiega Meli –. Portare il tema in Commissione è stato decisivo per arrivare a una soluzione”.

Dello stesso avviso il collega Alotta: “Si tratta di un problema che ha interessato centinaia di residenti per troppo tempo. Finalmente arriva una risposta concreta, grazie alla sinergia istituzionale”.

Il via libera del Comune e gli enti coinvolti

L’autorizzazione formale è arrivata dalla Capo Area Patrimonio, Carmela Agnello, che ha firmato il nulla osta per i cancelli. L’intervento ha visto il coinvolgimento dell’AMAT, della Polizia Municipale, e degli assessorati alla Mobilità, al Traffico e al Patrimonio. Coinvolta anche la Quinta Commissione consiliare.

I cancelli saranno installati per impedire l’accesso notturno nelle fasce orarie in cui non è attiva la regolamentazione della sosta, con l’obiettivo di contrastare vandalismi e usi impropri dell’area.

L’azione non si ferma qui. Meli e Alotta hanno proposto una convenzione tra AMAT e le attività commerciali e ricettive di Mondello per offrire sconti sui parcheggi ai clienti. La misura punta così a incentivare l’uso dei parcheggi Mongibello-Galatea e Salina, riducendo il traffico nei mesi estivi.

Prevista anche la possibilità di acquistare i ticket online, rendendo più semplice e rapida la fruizione degli spazi. “È importante arrivare pronti all’estate con soluzioni concrete – sottolinea Meli –. I parcheggi convenzionati sono un’opportunità per i commercianti e i visitatori”.

In arrivo anche un nuovo sistema di gestione smart

Il progetto comprende anche l’introduzione di un sistema automatizzato per la gestione della sosta. Saranno attivati lettura targhe, pagamenti digitali e controllo remoto via server cloud. Un salto tecnologico che punta a eliminare i ticket cartacei e il personale fisso, a favore di una gestione più moderna ed ecologica.

L’investimento complessivo è pari a 6 milioni di euro, comprensivi di tre anni di manutenzione full risk. L’avvio dei lavori è previsto a breve, con termine entro sei mesi.

“Quando le istituzioni lavorano insieme e ascoltano il territorio, i risultati si vedono – concludono Meli e Alotta –. Continueremo a seguire da vicino ogni fase dell’intervento”.