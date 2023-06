L'assessore illustra i cambiamenti nelle borgate marinare

“Mi sembra che ci siano delle modifiche rispetto al piano di Giusto Catania. Detto ciò non mi sento in competizione con altri”. Maurizio Carta, assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, respinge al mittente gli attacchi mossi da alcuni esponenti del centrosinistra in merito al nuovo piano traffico che riguarderà le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. L’emanazione dell’ordinanza ufficiale è attesa per i prossimi giorni, anche se il provvedimento dovrebbe trovare realizzazione compiuta entro l’inizio della prossima settimana. Un atto che si baserà sulle due delibere di Giunta approvate lunedì 5 maggio e che comporteranno delle modifiche strutturali per cittadini e turisti durante il periodo estivo. Cambiamenti che hanno aperto il capitolo delle domande, alcune poste proprio dai commercianti che popolano la borgata marinara, ascoltati questa mattina dalla nostra redazione. Quesiti ai quali ha risposto l’esponente di Giunta.

Carta: “Introdotte modifiche strutturali”

La prima domanda ha riguardato quella che in gergo giuridico viene definita la “ratio” del provvedimento, ovvero le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a muoversi in una data direzione. Fatto che Maurizio Carta ha così spiegato. “Sono due provvedimenti che rendono strutturale la decisione di istituire la pedonalizzazioni e la Ztl nelle aree di Mondello e Sferracavallo. Ogni anno, dal 1 giugno al 30 settembre per Mondello e dal 1 giugno al 31 ottobre per Sferracavallo, questi provvedimento saranno validi. Ciò ci consente di programmare degli interventi”.

Manovra che mira a rendere più attrattive le borgate marinare agli occhi di cittadini e turisti. “Abbiamo deciso che queste aree potranno essere oggetto di animazione socio-culturale. Abbiamo avuto delle interlocuzioni con tutti i soggetti interessati, fra cui la compagnia Italo-Belga, affinchè questi spazi vengano dedicati a queste attività. Non c’è dubbio ad esempio che pedonalizzare il lungomare di Mondello significa renderlo disponibile ad altri utilizzi. Ci sono spazi importanti, su cui si possono fare diverse cose. Questo è il concetto di pedonalizzazione. Non soltanto togliere le macchine. Questo è solo il primo passo. Quello successivo è rendere questo luogo una sorta di piazza lineare. E questo a cui miriamo con questo atto politico, a cui seguiranno le ordinanze”.

Viale Regina Elena diventa pedonale

La modifica principale ha riguardo l’area di viale Regina Elena che, rispetto al passato, si trasforma da Ztl in area pedonale. Una decisione che l’esponente di Giunta spiega coìs. “Ci sarà una più severa interdizione al traffico, oltre che dei dissuasori a delimitare l’area. Sarà più facile controllare gli accessi, evitando di tenere pattuglie fisse della polizia municipale. Una disponibilità di tempo che servirà al presidio, alla sicurezza, alla qualità e al controllo di tutto quello che accade attorno all’area pedonale, per prevenire congestioni del traffico”. Varchi che, almeno in una prima fase, non saranno oggetto di videosorveglianza. “Telecamere nei varchi? Non in questo momento. L’idea è però di orientare una parte del potenziamento del sistema di videosorveglianza della città di Palermo alla possibilità di utilizzare questi mezzi per potere controllare in tempo reale quello che accade, in modo da intervenire in maniera tempestiva”.

Viabilità e bus navetta

C’è curiosità sul fronte dell’ordinanza dell’Ufficio Mobilità. Atto al quale gli uffici stanno già lavorando e che sarà reso noto al più presto, con entrata in vigore realisticamente possibile entro lunedì 12 giugno. “Il piano traffico sarà quello previsto dall’ordinanza. Stiamo studiando alcune modifiche alla viabilità che saranno messe in campo, che saranno rese note nei prossimi giorni”, ha sottolineato Maurizio Carta, che si è poi focalizzato sul tema dei collegamenti, con particolare riguardo al potenziamento dei mezzi pubblici. Tema sul quale ci sarà da aspettare la chiusura di alcune partite aperte. “Sulle navette, abbiamo avuto un incontro con Amat. C’è una disponibilità da parte della struttura e del presidente Giuseppe Mistretta. Aspettiamo di chiudere alcune situazioni da risolvere, come il contenzioso fra Comune e azienda, al fine di rendere questo impegno finanziariamente più solido“.

Eventi e riqualificazione urbana

Altro tema caldo è quello relativo agli eventi. Argomento molto sentito dai commercianti della borgata marinara di Mondello e da tutti i soggetti economici del quartiere della VII Circoscrizione. Capitolo sul quale si registra un cauto ottimismo da parte dell’assessore. “Confido che questi arriveranno progressivamente man mano che la stagione andrà avanti, forse alcuni molto presto. Abbiamo registrato un interesse, da parte dei comitati locali, di piccole associazioni e dell’Italo-Belga, a far si che quello spazio possa estendere il benessere e la piacevolezza da parte dei turisti”. Un tema sul quale si sta ragionando con riferimento alle modalità di organizzazione. “Avviso pubblico? Questo lo verificheremo rispetto alla disponibilità di individuare un soggetto che possa farsi promotore delle iniziative. Quello che posso dire è che con la compagnia Italo-Belga abbiamo discusso della riqualificazione della passeggiata. C’è co-interesse sul tema. Confido che ci potranno essere novità a breve”.

Cosa cambia a Mondello

Entrambi i provvedimenti emanati dalla Giunta avranno validità annuale e non necessiteranno di ulteriori ordinanze. Per avere efficacia però, gli atti in questione avranno bisogno del relativo documento dell’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo, il quale sarà emanato nei prossimi giorni e che sarà valido, con ogni probabilità, da lunedì 12 giugno. Con riguardo a Mondello, le modifiche alla viabilità avranno validità dal 1 giugno di ogni anno fino al 30 settembre. Nella borgata marinara della VII Circoscrizione, sarà nuovamente istituita una zona a traffico limitato dell’intera area delimitata dalle vie Torre di Mondello, Piazza Mondello Via Piano di Gallo, Via G.ppe Pavone, Via Gallo e Via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse. Gli orari andranno dalle ore 20 alle ore 24 e dalle ore 20 alle ore 1.00 nelle giornate di sabato e dei prefestivi.

Confermata anche l‘area pedonale lungo viale Regina Elena, che torna così inaccessibile ai mezzi. Qui si registrano le modifiche più importanti. Così come chiesto dai commercianti della zona infatti, lo stop al traffico viene avanzato di qualche decina di metri, lasciando libero il tratto compreso fra piazza Valdesi e via degli Oleandri. Ciò per consentire il passaggio dei mezzi dediti al trasporto delle merci e, di conseguenza, dei fornitori delle attività commerciali della zona.

Il blocco all’accesso di auto e moto riguarderà quindi il tratto compreso fra via degli Oleandri e via Anadiomene, nonchè fra via Circe e via Teti. L’Amministrazione comunica inoltre che sono in corso delle interlocuzioni con la compagnia che gestisce i lidi del litorale di Mondello per realizzare delle attività di animazione socio-culturale per migliorare la qualità dell’area pedonale, nonché saranno definiti alcuni adeguati arredi. Fatto già annunciato nelle scorse settimane per cercare di popolare un tratto stradale che, in passato, ha fornito ben poche attrattive a cittadini e turisti.