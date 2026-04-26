La vicenda della spiaggia di Mondello non è, in fondo, solo una questione balneare. Non riguarda soltanto concessioni, ricorsi o gestione degli stabilimenti. È qualcosa di più profondo: il riflesso di un meccanismo che si inceppa ogni volta che i processi decisionali si frammentano e i tempi delle istituzioni smettono di coincidere con quelli della vita reale. È lì che il sistema perde chiarezza. E quando perde chiarezza, perde anche credibilità.

Tra sentenze e stagioni che non aspettano

La decisione del CGA del 25 aprile 2026, che ha sospeso in via cautelare la revoca della concessione a Italo Belga, ha riportato tutto in una dimensione provvisoria. Una sospensione dentro un’altra sospensione: la revoca c’è, ma non si applica; i bandi esistono, ma sono contestati; la gestione cambia, ma resta la stessa. Nel frattempo, però, la stagione balneare è praticamente iniziata e nello stesso giorno della sospensione del CGA la spiaggia (libera) è stata presa d’assalto da palermitani e turisti. Ed è qui che emerge il cortocircuito: la giustizia amministrativa segue i suoi tempi, inevitabilmente complessi e articolati. La città, invece, ha tempi semplici, lineari, non negoziabili. A maggio si va a mare. Punto. Quando questi due tempi non si parlano, si crea uno spazio vuoto. Ed è in quello spazio che nascono confusione e tensioni.

La frammentazione che rende tutto opaco

Nel caso di Mondello, le responsabilità sono distribuite su più livelli: la Regione che revoca, i tribunali amministrativi che sospendono, i bandi pubblici che provano a ridefinire la gestione, i concessionari che difendono le proprie posizioni. Ognuno agisce dentro il proprio perimetro. Tutto formalmente corretto. Ma nel complesso, il risultato è un sistema che appare opaco agli occhi dei cittadini. Perché ciò che per le istituzioni è un intreccio di competenze, per chi vive la città diventa una domanda molto più semplice: chi decide davvero? E soprattutto: chi è responsabile di quello che accade?

La realtà che semplifica ciò che è complesso

La realtà ha una caratteristica brutale: semplifica. Il cittadino non segue le udienze del TAR o del CGA, non distingue tra revoca e sospensiva, non entra nel merito dei lotti stagionali o dei profili giuridici delle concessioni. Va a Mondello. E si aspetta che funzioni. Se trova disservizi, disordine, incertezze, non ricostruisce la filiera delle responsabilità. Cerca un riferimento immediato, visibile, vicino.

Il rischio di una responsabilità “percepita”

Ed è qui che il meccanismo si completa. Quando il sistema perde chiarezza, la responsabilità non scompare. Si sposta.

E spesso si concentra sul livello istituzionale più esposto, quello più prossimo ai cittadini. Nel caso di Mondello, questo livello è il Comune. È il sindaco. Non perché abbia deciso la revoca. Non perché gestisca direttamente le concessioni. Ma perché rappresenta, agli occhi dei cittadini, l’istituzione che dovrebbe garantire il funzionamento della città. È una responsabilità percepita, più che reale. Ma nella dinamica pubblica conta quanto – se non più – di quella formale.

Mondello come metafora di un sistema

Quello che sta accadendo a Mondello è, in realtà, una fotografia più ampia. Un sistema in cui le decisioni si distribuiscono su più livelli senza una regia evidente. In cui i tempi della giustizia e quelli della vita quotidiana non coincidono. In cui la complessità istituzionale si traduce, per i cittadini, in incertezza. E quando l’incertezza diventa esperienza concreta, qualcuno deve pur rispondere. Non necessariamente chi ha deciso. Ma chi è più vicino.