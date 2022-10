Lo ha deciso Bit. Ecco le zone coinvolte

Troppi furti ed atti vandalici riscontrati nelle periferie di Palermo. Questo è il motivo che ha spinto l’azienda Bit, gestore di una flotta di monopattini all’interno del capoluogo siciliano, ad operare una revisione dei percorsi e degli stalli. Una presa di posizione comunicata all’utenza attraverso l’app aziendale e ad alcune mail inviata agli indirizzi di posta elettronica. Episodi di criminalità che hanno provocato così un ridimensionamento del servizio e che comporterà quindi dei disagi ai clienti del capoluogo siciliano.

Il mesaggio dell’azienda

Questo, di seguito, è il messaggio inviato dall’azienda all’utenza del capoluogo siciliano. “Gentile Utente, a causa dei numerosi atti vandalici e furti di batterie riscontrati in alcune aree della città di Palermo, siamo costretti a rivedere le zone di circolazione della nostra flotta di monopattini elettrici. Le aree, all’interno delle quali non sarà più consentito viaggiare a bordo di BIT, sono le seguenti: Michelangelo; Uditore; via Leonardo da Vinci, parte alta; via Lanza di Scalea; Tommaso Natale, Brancaccio, Settecannoli. Ci auguriamo di poter ritornare al più presto a fornire un servizio completo ai cittadini di Palermo”.