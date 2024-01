L'incredibile episodio alla Guadagna

Un monopattino a mollo nel fiume Oreto. E’ questo quanto denunciato da alcune foto scattate questa mattina nell’area del quartiere Guadagna di Palermo. Si vede infatti un mezzo di una delle compagnie private che garantisce il servizio di mobilità sostenibile giacere sul letto del torrente che attraversa il capoluogo siciliano.

Monopattino sul letto del fiume Oreto







Episodio che, laddove ce ne fosse bisogno, ribadisce il concetto che alla stupidità e di conseguenza all’inciviltà non c’è mai fine. Il monopattino si trova nel tratto del fiume compreso fra il ponte Bailey alla Guadagna e il ponte Oreto. Ad accorgersi dell’accaduto questa mattina un cittadino che transitava proprio sulla struttura di via Oreto. Un episodio che avviene nei giorni in cui, anche nell’area della Guadagna, si sta lavorando alla realizzazione delle piste ciclabile per collegare l’area della Stazione Centrale a quella dell’Università di Palermo.

Interventi che rientrano nelle previsioni dell’Amministrazione Comunale per potenziare la mobilità sostenibile. Ciò in delle aree fortemente congestionate dai problemi di viabilità, a causa soprattutto del numeroso afflusso di auto e mezzi pesanti da viale Regione Siciliana verso l’area del quartiere Oreto-Stazione. Non mancano però le polemiche, con alcuni cittadini convinti che il provvedimento in questione possa arrecare più danni che benefici. Problema approdato nei giorni scorsi anche in quarta commissione consiliare, dove si sarebbero dovuti valutare dei correttivi o comunque degli accorgimenti per migliorare l’inserimento dei tracciati di mobilità sostenibile.