L'ordinanza del Comune va incontro a dei limiti, così come nel caso degli ambulanti

I controlli ci sono, ma da soli non bastano. Primi giorni di validità della nuova ordinanza del Comune di Palermo relativa agli accessi all’interno del centro storico. Su via Maqueda e su corso Vittorio Emanuele sono infatti entrate in vigore le nuove regole imposte dall’Amministrazione Comunale. Se sei a bordo di una bici a pedalata assistita o di un monopattino elettrico e vuoi accedere ad una delle due vie in questione, l’unico modo che hai è quello di scendere e trainare il mezzo a piedi. Oppure, bisogna dirigersi verso un’altra strada per continuare il proprio percorso. Ma tale regola non sempre è stata rispettata.

Gli accessi di bici e monopattini elettrici al Cassaro

Un provvedimento che nasce per tutelare le migliaia di cittadini che, muovendosi a piedi, popolano l’area del Cassaro, soprattutto in questo periodo festivo. Ordinanza sulla quale, nei giorni scorsi, non sono mancate le polemiche, soprattutto sulla tipizzazione dei mezzi che possono o non possono accedere su corso Vittorio Emanuele e su via Maqueda. A controllare gli accessi alla zona il personale della polizia municipale e quello dei volontari messi in campo dall’Amministrazione nelle operazioni di controllo del territorio. Presidiati, in particolare, i varchi di piazza Vigliena e piazza Verdi.

Ma questo non è stato sufficiente a frenare il fenomeno degli accessi incontrollati. Così come avvenuto nel caso dell’ordinanza sul fenomeno degli ambulanti abusivi, non sono mancate le violazioni all’ordinanza. Nelle immagini raccolte nel pomeriggio del 22 dicembre infatti, sono tanti i cittadini che percorrono le strade del Cassaro a bordo di bici, di monopattini elettrici ma anche di quelli che sembrano essere ciclomotori. Autisti che, ovviamente, devono fare lo slalom fra i cittadini che popolavano il Cassaro.

Cosa prevede l’ordinanza

Ad ispirare il provvedimento il grande afflusso di pedoni nell’area del Cassaro, in particolare durante le festività natalizie e nei weekend. Due gli assi di intervento del documento introdotto dall’Amministrazione. Il primo riguarda l’istituzione, su via Maqueda e corso Vittorio Emanuele, di una corsia centrale di 3,50 metri di larghezza destinata ai mezzi di soccorso e a quelli autorizzati al transito. L’area è delimitata da due strisce bianche verticali e dovrà essere lasciata libera da ogni ostacolo ed impedimento. L’altra grande novità riguarda però i monopattini. Con l’atto appena varato infatti viene istituito il divieto di transito ai monopattini elettrici, a noleggio e privati, nonchè alle biciclette a pedalate assistita. I proprietari, una volta entrati in via Maqueda o in corso Vittorio Emanuele, dovranno scendere dai propri mezzi conducendoli a mano.