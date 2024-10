Un altro incidente a causa delle strade dissestate. Un uomo di 41 anni alla guida di un monopattino è caduto in via Libero Grassi, alla Zisa, ed è finito in ospedale. A fargli perdere il controllo del mezzo, in base a una prima ricostruzione, sarebbe stato un rigonfiamento della strada, danneggiata dalle radici di un albero che hanno anche sollevato il marciapiede.

Il ferito è stato soccorso da un’autoambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia, dove è stato medicato. Ha riportato vari escoriazioni e traumi, fortunatamente le sue condizioni non destano eccessive preoccupazioni. Dopo l’incidente, da via Grassi è stato lanciato l’allarme al 118 e ai vigili urbani, che sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere perché l’uomo sia stato sbalzato dal monopattino.

La dinamica

A quanto pare, la ruota anteriore del mezzo avrebbe trovato un improvviso ostacolo sull’asfalto, facendo cadere rovinosamente il conducente. Adesso si attende che quel tratto di via Libero Grassi venga messo in sicurezza per evitare il ripetersi di simili incidenti. Purtroppo, in gran parte della città molte strade sono dissestate e i tracciati sono pieni di buche e insidie, con non pochi rischi per automobilisti e motociclisti, ma anche per quanti si muovono con i monopattini, mezzi di trasporto ormai molto diffusi.

La tragedia a Custonaci

Incidente mortale ieri pomeriggio sulla strada provinciale 18 Trapani-Custonaci. Due auto si sono scontrate frontalmente a circa 500 metri dal ponte Forgia; nell’impatto ha perso la vita Francesco Grispo, 25 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Bravo. Nell’altra auto, un Dacia Duster, c’era una donna di 59 anni che è rimasta ferita.

Lo scontro è stato molto violento. I due conducenti sono rimasti intrappolati tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalle auto. Due ambulanze del 118 li hanno trasportati all’ospedale Sant’Antonio Abate ma per il 25enne non c’è stato nulla da fare. La donna è rimasta ferita in modo non grave. Sono intervenuti i vigili urbani di Valderice.

