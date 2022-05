A realizzarla uno studente del liceo classico

“Quello che sei” è la canzone dedicata a padre Pino Puglisi, composta da Massimiliano Messana, allievo del liceo classico del convitto nazionale “Giovanni Falcone”. Lo studente è fra i giovani artisti premiati nell’ambito del “Festival della legalità e della gioia”, presso la Casa del Sorriso di Monreale. Massimiliano frequenta la IV A del liceo classico ed è molto orgoglioso di sedere negli stessi banchi in cui da studente si trovava il giudice Giovanni Falcone.

La promozione della legalità

La scuola sta promuovendo un percorso sulla legalità nell’ambito del quale il giovane ha trovato ispirazione. La canzone è la colonna sonora di un cortometraggio realizzato dal liceo per partecipare alla I edizione del “Premio Padre Puglisi Giovani Festival delle Idee”. L’istituto, all’interno del curriculo di educazione civica, intende diffondere la cultura della legalità anche attraverso l’approfondimento del messaggio di padre Pino Puglisi. Gli studenti sono stati seguiti dalle docenti Gabriella Cascio e Claudia Capaci. La canzone “Quello che sei” ha riscosso molto successo e, poiché l’autore parla il linguaggio dei suoi coetanei, che non hanno conosciuto il parroco di Brancaccio, contribuirà ad avvicinarli alla sua eredità.

“La mafia esiste”

“La mafia – ha detto Massimiliano – purtroppo esiste, non è un tabù. Io mi sono ispirato a padre Pino Puglisi che per combatterla ha scelto di educare i giovani per sottrarli alla cultura mafiosa e ha pagato con la vita per questo”. Nell’ambito della giornata, cui hanno partecipato tante scuole del territorio, ma anche provenienti da fuori Sicilia, è stato premiato anche un giovane cantante dell’istituto “Filippo Parlatore”, Marco Teresi. Sul palco si sono esibiti anche Greta Cacciolo, Pietro Messina e il cantautore Vincenzo Spampinato. Tutte le scuole coinvolte, che hanno animato l’intera giornata, hanno ricevuto un attestato di riconoscimento dal Parlamento internazionale della Legalità, guidato da Nicola Mannino, che ha organizzato l’evento che è continuato oggi in cattedrale.