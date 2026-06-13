Si rafforza il progetto politico dell’onorevole Edy Tamajo con l’adesione della consigliera comunale di Monreale Valeria Giardi, che ufficializza il proprio ingresso nel gruppo dell’esponente di Forza Italia, condividendone la visione programmatica e l’impegno per lo sviluppo del territorio.

La scelta della consigliera Giardi nasce dalla volontà di contribuire a un percorso politico fondato sulla concretezza amministrativa, sull’ascolto delle esigenze dei cittadini e sulla costruzione di una rete istituzionale capace di dare risposte efficaci alle comunità locali.

«Ho deciso di aderire al progetto politico dell’onorevole Edy Tamajo perché ne condivido il metodo di lavoro e la visione di sviluppo per la Sicilia e per i nostri territori», dichiara Valeria Giardi. «Credo in una politica fatta di presenza, dialogo e capacità di trasformare le idee in risultati concreti. Sono certa che questo percorso ci consentirà di affrontare con maggiore forza le sfide che attendono Monreale e l’intero comprensorio, mettendo sempre al centro gli interessi dei cittadini.»

Soddisfazione è stata espressa dall’onorevole Edy Tamajo, che accoglie con entusiasmo il nuovo ingresso nel gruppo politico.

«L’adesione di Valeria Giardi rappresenta un motivo di grande soddisfazione e testimonia la credibilità del progetto che stiamo costruendo giorno dopo giorno», afferma Tamajo. «Valeria è un’amministratrice preparata, radicata nel territorio e capace di interpretare le esigenze della comunità con serietà e senso delle istituzioni. Il suo contributo arricchirà ulteriormente una squadra composta da donne e uomini che credono nella buona politica, nella competenza e nella concretezza. Insieme continueremo a lavorare per creare opportunità di crescita, sviluppo e servizi migliori per i cittadini.»

L’ingresso di Valeria Giardi consolida il percorso di crescita del gruppo politico dell’onorevole Edy Tamajo, confermando una strategia che punta a valorizzare amministratori locali e rappresentanti istituzionali uniti dalla volontà di costruire una Sicilia sempre più dinamica, efficiente e vicina alle esigenze delle comunità.