Una coppia di francesi non aveva trovato la strada di ritorno

Turisti francesi si smarriscono sulle alture di Monte Gallo a Palermo. A soccorrerli i vigili del fuoco del nucleo Saf, speleo alpino fluviale, e del comando provinciale di Palermo. Sono intervenuti la scorsa notte su Monte Gallo per soccorrere la coppia di malcapitati incappati in questa disavventura. Nell’intraprendere i vari sentieri si erano smarriti e non erano più in grado di fare ritorno.

L’allarme lanciato

La coppia aveva lanciato l’allarme e non riusciva più a tornare indietro. Le squadre di soccorso hanno iniziato la ricerca e grazie alla localizzazione dei cellulari li hanno trovati solo a tarda notte. I due giovani in vacanza a Palermo sono stati soccorsi e riportati giù dal monte sani e salvi.

Altro salvataggio alla riserva dello Zingaro

Un altro piccolo turista è stato allo stesso modo salvato nel Trapanese dopo essersi tuffato da uno scoglio della riserva dello Zingaro. Si è ferito al volto ed è recuperato con l’elicottero. Si tratta del secondo intervento in 48 ore del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano della stazione di Palermo nella riserva naturale orientata dello Zingaro.

Ad essere recuperato, con l’elicottero del Sues 118, un giovane turista lombardo che si era infortunato a Cala Berretta. Il ragazzo, un tredicenne di Merate in provincia di Lecco, in gita con la famiglia, si era tuffato dalla scogliera. Aveva però sbattuto contro una roccia bassa, procurandosi un trauma facciale e varie escoriazioni al petto. Viste le ferite riportate, i familiari hanno lanciato l’allarme chiamando il numero unico di emergenza 112.

Giovedì altro intervento

Nella tarda mattinata di giovedì altro intervento per recuperare un’escursionista vittima di un incidente sempre nella riserva naturale orientata dello Zingaro. La donna, una cinquantenne francese in escursione con la famiglia, era scivolata sul sentiero costiero nei pressi del museo della manna, riportando una sospetta distorsione alla caviglia sinistra.

Like this: Like Loading...