Avrebbe rubato il cellulare lasciato da un’uomo dentro la sua auto, ma grazie al sistema di geolocalizzazione dello smartphone è stato rintracciato dalle parti di Ballarò. La polizia ha arrestato un ghanese di 37 anni e recuperato un iPhone 12 Pro Max che è stato poi restituito al legittimo proprietario.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, la vittima del furto si trovava a bordo della sua macchina vicino via Bergamo, nella zona di via Oreto: sarebbe quindi scesa dall’abitacolo lasciando i finestrini aperti per entrare pochi secondi in un negozio. Da lontano si sarebbe accorta che un uomo era entrato in macchina ed era scappato con il suo costoso smartphone.

Il cellulare ritrovato

La vittima, non perdendosi d’animo, ha preso il tablet che aveva nella sua valigetta, ha chiamato il 112 e ha avviato un’applicazione che serve a geolocalizzare il proprio dispositivo elettronico. Poco dopo sono intervenuti i poliziotti dei commissariati Brancaccio e Oreto-stazione che, grazie all’app, sono riusciti a rintracciare il punto in cui si trovava lo smartphone: Ballarò.

L’intervento della polizia

Gli agenti hanno così raggiunto il quartiere del mercato storico e individuato un ghanese che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima del furto. L’indagato, vedendo a distanza gli uomini in divisa, ha cercato di disfarsi del cellulare affidandolo a un uomo costaricano – poi risultato incensurato – che era seduto vicino a lui. A quel punto i poliziotti sono intervenuti bloccando e controllando entrambi.

L’uomo trovato in possesso del cellulare si è poi dimostrato estraneo ai fatti. L’altro invece, che addosso aveva altri tre smartphone di dubbia provenienza, è stato riconosciuto dalla vittima e accompagnato in questura in attesa di essere portato in tribunale.

La mattina successiva il gip ha convalidato l’arresto non disponendo alcuna misura cautelare ma firmando il nulla osta per il trasferimento al Cpr di Trapani e per la successiva espulsione dal territorio italiano in quanto irregolare.

Durante l’attività nel quartiere di Ballarò i poliziotti hanno inoltre notato una bancarella sospetta. L’improvvisato commerciante che si trovava dietro il banchetto, approfittando della folla, è scappato prima che potessero intervenire gli agenti. Sotto l’espositore di fortuna sono stati trovati e sequestrati altri otto cellulari che, dopo accertamenti, sono risultati tutti rubati. Al termine delle verifiche gli investigatori hanno cercato di rintracciare i proprietari per la restituzione dei dispositivi.