Frane su Monte Gallo, la regione progetta i lavori di messa in sicurezza (FOTO)

Redazione di

11/02/2021

A Palermo la messa in sicurezza di Monte Gallo Il via alle indagini geologiche dalla Regione Edifici minacciati dai crolli dal costone Possono partire le indagini geologiche e geotecniche sulle pareti rocciose di Monte Gallo, il promontorio che si erge a nord-ovest di Palermo, tra le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, le ha affidate a un raggruppamento temporaneo di professionisti che fa capo alla Pro-Geo. Il progetto per il consolidamento di Monte Gallo Lo Studio tecnico, insieme ai propri partner, dovrà quindi consegnare agli uffici di piazza Ignazio Florio il progetto per avviare i lavori di consolidamento. I pendii sui quali si dovrà intervenire sono quelli che si affacciano sugli abitati di Partanna e di Tommaso Natale. Diversi edifici residenziali minacciati da possibili frane In particolare, gli edifici ubicati in via Rosario Nicoletti e in via Spinasanta sono da anni minacciati dal crollo di piccoli blocchi di roccia che, con una certa frequenza, finiscono a ridosso della strada: segnali di un pericolo latente che la Struttura commissariale non ha sottovalutato. I costoni presentano, infatti, molteplici fratture e i fenomeni di carsismo e le infiltrazioni d’acqua piovana ne accentuano progressivamente l’instabilità. Il progetto dirà che lavori eseguire Toccherà ai progettisti adesso individuare le aree sulle quali intervenire con imbracaggi di reti e funi metalliche, oppure con la realizzazione di barriere paramassi di tipo elastico a medio assorbimento di energia.

A Palermo la messa in sicurezza di Monte Gallo

Il via alle indagini geologiche dalla Regione

Edifici minacciati dai crolli dal costone

Possono partire le indagini geologiche e geotecniche sulle pareti rocciose di Monte Gallo, il promontorio che si erge a nord-ovest di Palermo, tra le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, le ha affidate a un raggruppamento temporaneo di professionisti che fa capo alla Pro-Geo.

Il progetto per il consolidamento di Monte Gallo

Lo Studio tecnico, insieme ai propri partner, dovrà quindi consegnare agli uffici di piazza Ignazio Florio il progetto per avviare i lavori di consolidamento. I pendii sui quali si dovrà intervenire sono quelli che si affacciano sugli abitati di Partanna e di Tommaso Natale.

Diversi edifici residenziali minacciati da possibili frane

In particolare, gli edifici ubicati in via Rosario Nicoletti e in via Spinasanta sono da anni minacciati dal crollo di piccoli blocchi di roccia che, con una certa frequenza, finiscono a ridosso della strada: segnali di un pericolo latente che la Struttura commissariale non ha sottovalutato. I costoni presentano, infatti, molteplici fratture e i fenomeni di carsismo e le infiltrazioni d’acqua piovana ne accentuano progressivamente l’instabilità.

Il progetto dirà che lavori eseguire

Toccherà ai progettisti adesso individuare le aree sulle quali intervenire con imbracaggi di reti e funi metalliche, oppure con la realizzazione di barriere paramassi di tipo elastico a medio assorbimento di energia.