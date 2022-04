Il sindaco ha disposto il trasferimento dell'animale in rifugio

Avrebbe aggredito nell’arco di poco tempo ben tre persone: la stessa proprietaria, un podista e persino una bambina “speciale”. Per Demon, un cane meticcio di 4 anni regolarmente microchippato, il sindaco di Montelepre Giuseppe Terranova ha disposto, con una ordinanza, il trasferimento presso il Rifugio del Cane Agada – Associazione Amici Degli Animali di Trabia per la custodia e la rieducazione dell’animale sino ad un nuovo affidamento.

Provvedimento dopo sopralluogo polizia municipale e personale veterinario

Il provvedimento si è reso necessario dopo il sopralluogo congiunto eseguito dagli agenti di polizia municipale di Montelepre e dal personale veterinario del dipartimento di Sanità Pubblica del distretto territoriale di Partinico dell’Asp 6, i quali hanno verbalizzato l’impossibilità da parte del personale veterinario di poter eseguire la prevista sorveglianza sanitaria post morsicature, nonché la non idoneità ad assicurare la custodia dell’animale da parte della proprietaria, facendo così scattare il sequestro.

La proprietaria del cane dovrà pagare spese mantenimento e rieducazione

Il sindaco Terranova ha inoltre ordinato alla proprietaria del cane di provvedere a sostenere alle sue spese di mantenimento e di rieducazione nel rifugio sino ad un nuovo affidamento.

La struttura individuata dovrà adottare nella gestione del cane ogni precauzione per impedirgli di arrecare danno a persone, animali e cose altrui, detenendolo in box e/o ambienti non accessibili al pubblico, mettendo in atto ogni precauzione per impedirne la fuga e per impedire il contatto accidentale con persone e animali e di affidarlo solo a persone che ne conoscano le caratteristiche e che siano in grado di gestirlo correttamente.