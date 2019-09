E’ morto improvvisamente. Strappato all’effetto del proprio padre e della madre e di tanti parenti che hanno appreso la notizia e che ancora non credono che sia potuto accadere.

Paolo Salerno, 22 anni, ha lasciato tutti nel dolore. Un dolore composto, ma che lacera dentro. Sempre sorridente amante della vita, la notizia ha lasciato tutti sgomenti.

Tantissimi lo ricordano quanto frequentava l’istituto Regina Margherita.

“Non si può spiegare – scrive la zia su Facebook – Mio fratello mi chiama all’improvviso e mi dice: “Paolo è morto… Mio figlio è morto” e io con il telefono in mano che non riesco più a parlare… Paolo amore mio sono devastata… Distrutta… Da piccolino mi chiamavi mamma… Ed io mi sento il cuore spezzato… E penso al dolore di mio fratello che posso solo immaginare, perché solo chi ha vissuto questa tragedia conosce lo strazio di questo dolore… Perdere un figlio. La vita è ingiusta… 22 anni… Paolino mio è tutto così innaturale… Mi sento dentro un incubo”.

E sono tantissimi i messaggi di amici sulla bacheca di Paolo. In tanti davanti ad una tragedia così grossa non sanno neppure cosa scrivere,

“Cugina che sono triste tanto – scrive Anna – questo dolore non ci voleva per mio cugino quanto mi dispiace condoglianze 😭😭😭😭😭”.

“Condoglianze con tutto il cuore amica mia – scrive Tony – e principalmente per tuo fratello.Non si può accettare la perdita di un figlio è specialmente in tenera età. Non ci sono e non esistono parole a cosa si può dire. Anche se non ti ho conosciuto Ciao Paolo riposa in pace”.

“Condoglianze… Ero sua amica – scrive Sofia – quand’ero piccola e lui lavorava al Karibbean Staff di San Vito giocavamo insieme quasi sempre.. era sempre lì con quella sua macchina fotografica a scattarsi foto con tutti”.

“Cara capisco come ti senti – scrive Rita – ti sono vicino io e mia mamma ti voglio bene ❤️ti dico solo questo perchè non ci sono altre parole da dire o scrivere 😘😘❤️”.

“Siamo veramente dispiaciuti per la notizia – scrive Giuseppe – e vi siamo vicini. Non si può a 22anni. Ciao Paolo sei nei nostri cuori”.

“Non ci sono parole! Nessun genitore dovrebbe mai provare il dolore per la perdita di un figlio!!! Mi dispiace immensamente! Condoglianze”.