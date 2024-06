Nel weekend temperature in ulteriore aumento ovunque

Il caldo stringe ancora di più la sua morsa sulla Sicilia. Nel weekend infatti le temperature si alzeranno ulteriormente con tanto di bollino arancione a Palermo, e giallo a Catania ed a Messina per la giornata di sabato 29 giugno.

Lo indica l’avviso della protezione civile regionale 131 sul rischio incendi ed ondate di calore dove si legge anche un ulteriore intensificazione del caldo con bollino arancione a Palermo, Catania e Messina per domenica 30 con temperature percepite ancora più alte.

Sabato 29 giugno

Bollino arancione a Palermo con 36 gradi di massima percepita. Bollino giallo a Catania e Messina dove è indicata una temperatura di 35 gradi in entrambe le città prese a campione.

Domenica 30 giugno, bollino arancione

Bollino arancione a Palermo e Messina con 37 gradi percepiti ed a Catania con 36.

Preallerta arancione sul rischio incendi

Preallerta arancione in tutta l’isola sul rischio incendi. Pericolosità media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani. Bassa a Messina, Ragusa e Trapani.

Le temperature ed il quadro meteo

Massime comprese tra i 32 ed i 37 gradi per sabato 29 giugno in Sicilia. Previsti 37 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 35 a Catania, 33 ad Enna, 32 a Messina, 32 a Palermo, 26 a Ragusa, 37 a Siracusa, 32 a Trapani.

Per il quadro meteo invece, un campo di alte pressioni predomina in Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Domenica 30 giugno, un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.