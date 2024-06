L'avviso della protezione civile regionale

La Sicilia torna sotto la morsa del gran caldo. Dopo alcuni giorni di relativa tregua, salgono le temperature con massime che sfiorano nel weekend i 40 gradi.

Gran caldo, quindi, anzi caldo da bollino giallo a Palermo e Catania dove per la giornata di venerdì 28 giugno sono indicate temperature massime percepite di 33 e 35 gradi. A Messina 30 gradi percepiti ma nessun avviso. Questo il quadro nelle tre città campione.

Lo si legge nell’avviso 130 della protezione civile regionale relativo al rischio incendi ed ondate di calore ma nelle altre località le temperature saranno più alte.

Bollino arancione per sabato 29 giugno

Secondo quanto scritto nella nota diffusa nel pomeriggio, il caldo dovrebbe intensificarsi nell’isola. Bollino arancione a Palermo e Catania con 36 gradi di massima percepita e bollino giallo a Messina (34 gradi). I consigli degli esperti sono sempre validi: non uscire nelle ore centrali, bere molto.

Preallerta arancione per il rischio incendi

Sul fronte rischio incendi, invece, permane la preallerta arancione in tutte e nove le province dell’isola. Nondimeno la pericolosità sarà media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Trapani. Pericolosità bassa invece a Messina, Ragusa e Siracusa.

Le temperature ed il quadro meteo

In risalita, come già accennato, le temperature nell’isola. Per venerdì 28 giugno massime comprese tra i 31 ed i 38 gradi.

Previsti 38 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 36 a Catania, 31 ad Enna, 31 a Messina, 31 a Palermo, 36 a Ragusa, 36 a Siracusa, 31 a Trapani.

Per quanto riguarda le previsioni Meteo un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Per sabato 29 giugno campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4950 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.