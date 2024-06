Anticiclone Minosse all'apice della sua forza

Caldo in aumento e la Sicilia boccheggia per l’anticiclone Minosse che raggiunge la sua massima forza portando temperature vicine ai 40 gradi e bollino rosso a Palermo, arancione a Catania e Messina. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo per venerdì 21 giugno nell’isola.

Sole e velature caratterizzeranno la giornata con cielo prevalentemente sereno. Inizia così l’estate in Sicilia anche da calendario. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Bollino rosso a Palermo

L’avviso 123 della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore indica Palermo con il bollino rosso. La temperatura massima percepita è di 37 gradi. Stesso valore a Catania e Messina dove però il bollino è arancione.

Palermo assieme ad altre sette città del resto d’Italia è da bollino rosso. Si tratta di: Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma

Temperature in aumento, massime vicine ai 40 gradi

Si alzano ancora le temperature in Sicilia. Minosse protagonista. Massime vicine ai 40 gradi comprese tra i 30 ed i 39 gradi.

Previsti 38 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 38 a Catania, 35 ad Enna, 35 a Messina, 32 a Palermo, 38 a Ragusa, 39 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone subtropicale Minosse cede e così in questa giornata il tempo tenderà a peggiorare gradualmente con il deciso aumento della nuvolosità e l’arrivo di rovesci temporaleschi a tratti molto forti che dal Nordovest si sposteranno sul Triveneto in serata e nottata. Calo termico generale. Venti che soffieranno debolmente da direzioni variabili, mari poco mossi.

Centro e Sardegna. L’alta pressione africana Minosse è ancora ben presente sulle nostre regioni anche se in questa giornata il cielo si presenterà molto nuvoloso su Toscana, Umbria e poi sulle Marche. Sarà soleggiato sul resto dei settori. Non si potrà escludere il pulviscolo sahariano in sospensione e che renderà il cielo più lattiginoso. Caldo intenso su tante regioni. Venti deboli.

Sud e Sicilia. Domina incontrastato l’anticiclone africano Minosse, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole infatti non avrà nessun problema per splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Caldo intenso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mari quasi calmi.

Sabato 22 giugno

Nord. La pressione inizia gradualmente a diminuire, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno. Nel corso del pomeriggio inizieranno a svilupparsi e poi a scoppiare temporali con grandine che dai settori alpini, verso sera e notte, raggiungeranno molte zone della Pianura Padana. Clima caldo estivo, non afoso. Libeccio in Liguria con mare mosso.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono ancora protette dall’anticiclone, ma soffiano anche venti dai quadranti settentrionali che iniziano a mitigare il gran caldo. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Calo termico generale, venti da nord e mari a tratti mossi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Minosse continua a interessare le nostre regioni e così la giornata sarà ancora una volta contrassegnata dal bel tempo, il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. I venti soffieranno debolmente da nord, ci sarà un calo termico. I mari risulteranno calmi o poco mossi.