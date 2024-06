Imperversa ancora Minosse

Ancora caldo intenso in Sicilia con bollino arancione a Palermo e Catania, giallo a Messina e temperature generalmente ben al di sopra dei 30 gradi nel resto dell’isola con sole e qualche velatura. Queste in sintesi le previsioni meteo nella nostra regione per la giornata di giovedì 20 giugno caratterizzata ancora dall’imperversare dell’anticiclone Minosse.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Caldo da bollino arancione a Palermo e Catania

La nota della protezione civile 122 per il rischio incendi e ondate di calore indica bollino arancione a Palermo con una temperatura massima percepita di 35 gradi. A Catania un grado in più (36) e sempre bollino arancione. A Messina, invece, bollino giallo con 35 gradi percepiti.

Temperature stazionarie

Stazionarie le temperature nell’isola comprese tra i 30 ed i 38 gradi.

Previsti 35 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 35 a Catania, 35 ad Enna, 37 a Messina, 30 a Palermo, 36 a Ragusa, 35 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione diminuzione sulle nostre regioni, farà meno caldo. La giornata sarà contraddistinta da un graduale deterioramento del tempo al Nordovest con l’arrivo di temporali molto forti, soprattutto sui settori alpini e prealpini, localmente fin sulle pianure vicine. Tempo più soleggiato al Nordest, anche se con un cielo a tratti nuvoloso. Venti variabili, calo termico.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Minosse surriscalda le nostre regioni, pertanto la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Il cielo si presenterà via via più nuvoloso nel corso della mattinata. Nel pomeriggio non si potranno escludere veloci piovaschi sui rilievi dell’Abruzzo. Caldo in aumento, anche intenso. Venti deboli variabili, mari poco mossi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale Minosse infiamma le nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà in prevalenza sereno o al più velato per presenza di sabbia del deserto in sospensione. Caldo in aumento, venti deboli settentrionali.

Venerdì 21 giugno

Alta pressione con tempo stabile ed assolato ovunque e temperature ancora alte. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. L’anticiclone subtropicale Minosse cede e così in questa giornata il tempo tenderà a peggiorare gradualmente con il deciso aumento della nuvolosità e l’arrivo di rovesci temporaleschi a tratti molto forti che dal Nordovest si sposteranno sul Triveneto in serata e nottata. Calo termico generale. Venti che soffieranno debolmente da direzioni variabili, mari poco mossi.

Centro e Sardegna. L’alta pressione africana Minosse è ancora ben presente sulle nostre regioni anche se in questa giornata il cielo si presenterà molto nuvoloso su Toscana, Umbria e Marche. Sarà soleggiato sul resto dei settori. Non si potrà escludere il pulviscolo sahariano in sospensione e che renderà il cielo più lattiginoso. Caldo intenso su tante regioni. Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Sud e Sicilia. Domina incontrastato l’anticiclone africano Minosse, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole infatti non avrà nessun problema per splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Caldo intenso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mari quasi calmi.