Temperature in aumento con punte di 38 gradi

Minosse stringe la sua morsa sulla Sicilia ed il caldo aumenta in tutta l’isola con massime sempre più vicine ai 40 gradi e bollino arancione a Palermo. Così le previsioni meteo per mercoledì 19 giugno. L’anticiclone africano porta sole e gran caldo.

Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina

La protezione civile regionale nel suo avviso 121 sul rischio incendi e ondate di calore indica il capoluogo siciliano con bollino arancione ed una temperatura percepita di 37 gradi. Bollino giallo a Catania ed a Messina con 35 gradi di massima percepita.

Il quadro meteo

Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso; Canale poco mosso.

Temperature in aumento

Salgono ancora le massime (e le minime) in Sicilia. Temperature massime tra i 31 ed i 38 gradi. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 36 a Catania, 35 ad Enna, 33 a Messina, 33 a Palermo, 36 a Ragusa, 38 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano Minosse è più debole sull’estremo settore occidentale dove in Val d’Aosta e su Alpi e Prealpi del Piemonte ci potranno essere dei rovesci. Sul resto delle regioni invece il bel tempo sarà prevalente con un cielo che si presenterà da sereno a tratti nuvoloso. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili. Mar Ligure mosso, Adriatico calmo.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Minosse domina incontrastato sulle nostre regioni pertanto anche questa giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà problemi per splendere incontrastato in un cielo che si presenterà sereno. La nuvolosità sarà più presente al pomeriggio. Più nubi sono attese soltanto in Sardegna. Venti deboli variabili, clima caldo.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale Minosse impone la sua rovente presenza sulle nostre regioni, la giornata trascorrerà con il sole prevalente e un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari risulteranno calmi o poco mossi. Clima estivo con valori termici in aumento.

Giovedì 20 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. La pressione diminuzione sulle nostre regioni, farà meno caldo. La giornata sarà contraddistinta da un graduale deterioramento del tempo al Nordovest con l’arrivo di temporali, soprattutto sui settori alpini e prealpini, localmente fin sulle pianure vicine. Tempo più soleggiato al Nordest, anche se con un cielo a tratti nuvoloso. Venti variabili, calo termico.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Minosse surriscalda le nostre regioni, pertanto la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Il cielo si presenterà via via più nuvoloso nel corso del pomeriggio quando non potrà escludere un breve temporale sui rilievi dell’Abruzzo. Caldo in aumento, anche intenso. Venti deboli variabili, mari poco mossi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale Minosse infiamma le nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà in prevalenza sereno o al più velato per presenza di sabbia del deserto in sospensione. Caldo in aumento, venti deboli settentrionali.