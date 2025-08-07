“Dall’autopsia è emerso che Simona è morta per annegamento. Per stabilire le cause bisognerà però aspettare i risultati finali. Anche gli esami tossicologici. Gli esiti si conosceranno a fine agosto”.

Parla la cugina Gabriella per tutta la famiglia della giovane pallavolista morta a Bagheria sabato scorso durante una festa di laurea annegata in piscina. Tutta la famiglia ha atteso l’esito degli esami in un cortile nei pressi dell’istituto di medicina legale. Una lunga attesa. L’esame è iniziato attorno alle 10 e gli avvocati e i consulenti di parte sono usciti attorno alle 13 e 30. L’avvocato Gabriele Giambrone e il consulente di parte Fabrizio Ammoscato sono stati insieme ai familiari più di mezzora a chiarire quanto emerso dagli esami eseguiti dal medico legale Tommaso D’Anna, Simona Pellerito, Emiliano Maresi e Giuseppe Lo Re.

“Quello che bisognerà capire è se questo annegamento è stato causato per un malessere o causato da qualcos’altro – aggiunge la cugina – Abbiamo detto che è difficile pensare che una ragazza sportiva che sa nuotare così bene non sia riuscita a salvare, e che anneghi in questo modo in una piscina alta massimo due metri. Dobbiamo quindi sapere se è stata male e poi è caduta in piscina e poi morta per annegamento e perché se ha perso i sensi ed è caduta in acqua. No, abbiamo fiducia nella magistratura e in quello che sta facendo”.