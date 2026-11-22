Un colpo di pistola nella sua casa di campagna in Maremma, a Montiano, ha messo fine alla vita di Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia e storico investigatore al fianco di Giovanni Falcone. Ma la sua scomparsa, avvenuta a pochi giorni dall’udienza davanti al Tribunale del Riesame fissata per il primo dicembre, non chiude affatto una delle pagine più controverse della storia repubblicana. Al contrario, apre un doppio fronte giudiziario e spacca profondamente il mondo dell’antimafia, diviso tra l’umana pietas per un servitore dello Stato e il timore che con lui restino sepolti per sempre i segreti sui depistaggi delle stragi del 1992.

Il doppio fronte delle Procure: Grosseto e Caltanissetta

Sul piano giudiziario, l’attenzione è ora divisa tra la Toscana e la Sicilia. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio, disponendo l’autopsia e il sequestro dei manoscritti di saluto ai familiari e della documentazione trovata nella dependance della villa dove il corpo è stato rinvenuto dal custode.

Contemporaneamente, nel bunker blindato del quarto piano della Procura di Caltanissetta, i magistrati del pool “Stragi” guidati da Salvatore De Luca non si fermano. Nonostante la morte del principale indagato – per il quale il gip aveva rigettato la richiesta di arresti domiciliari, spingendo i pm a ricorrere al Riesame – l’inchiesta sul depistaggio delle indagini di via D’Amelio e sulla sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino va avanti. Resta infatti aperta la posizione degli altri quattro indagati: i collaboratori dell’ex prefetto Donatella Peruzzi (funzionaria del Dis, per la quale i pm hanno chiesto il carcere), Francesco Pacetto, l’uomo della scorta Massimo Carnicelli e il pentito Salvatore Contorno. In queste ore prosegue l’estrazione e l’analisi dei file dai computer e dagli smartphone sequestrati, alla ricerca di riscontri su quei documenti e hard disk che, secondo le intercettazioni, De Gennaro avrebbe distrutto o spostato dopo le perquisizioni ai familiari di Arnaldo La Barbera.

Il cordoglio e il silenzio: Maria Falcone, Morvillo e Bianco

Come ricostruito oggi sulle pagine di La Repubblica, la notizia del suicidio ha generato reazioni diametralmente opposte tra i protagonisti di quella stagione e i familiari delle vittime. Da un lato prevale la richiesta di silenzio e rispetto per l’uomo che contribuì in modo decisivo al Maxiprocesso e all’inchiesta Pizza Connection.

Maria Falcone, sorella del giudice ucciso a Capaci, si dice scossa: “Sono molto colpita e addolorata per questa tragedia e non sono nelle condizioni di parlare. So che di Gianni De Gennaro mio fratello Giovanni si fidava”.

Sulla stessa linea Alfredo Morvillo, ex magistrato e fratello di Francesca: “Credo che questo sia il momento per tacere e per pregare davanti alla morte di un uomo. Poi arriverà il tempo per tutte le valutazioni del caso”.

Parole di difesa netta arrivano anche dall’ex ministro dell’Interno Enzo Bianco, che lo nominò capo della Polizia: “È stato un grande servitore dello Stato, intelligente e coraggioso. Oggi è il giorno del rispetto per l’uomo, non quello delle dietrologie, dei sospetti e delle accuse”.

Anche Giuseppe Costanza, autista di Falcone sopravvissuto a Capaci, invita alla cautela: “Credo possa essere stato drammatico dopo 34 anni venire additati di essere un depistatore. Io voglio ricordarlo quand’era accanto al giudice Falcone. Oggi è morto un uomo. E basta”.

L’attacco ai pm nisseni: l’affondo di Giuseppe Di Lello

Durissima, invece, la presa di posizione di Giuseppe Di Lello, storico magistrato del pool antimafia con Falcone e Borsellino, che in un’intervista a La Repubblica punta il dito direttamente contro l’operato della Procura di Caltanissetta, invocando un intervento disciplinare del Csm o del Procuratore Generale della Cassazione: “Non può finire tutto a tarallucci e vino. Hanno indagato su reati prescritti andando contro il codice, contro la Cassazione, contro la Corte costituzionale”. Secondo Di Lello, i magistrati nisseni avrebbero forzato la mano “per ribaltare la storia”, ricordando come De Gennaro sia stato il poliziotto che portò e protesse Tommaso Buscetta a Palermo consentendo di mandare all’ergastolo i vertici di Cosa nostra. (Sulla stessa scia critica nei confronti dei pm nisseni si è espresso anche Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso in via D’Amelio, che ha parlato esplicitamente di “istigazione al suicidio”).

I dubbi sulla verità: Ingroia e Angelo Corbo

Di segno opposto le reazioni di chi teme che questo suicidio rappresenti l’ennesima pietra tombale sulla ricerca della verità sui mandanti esterni e sui depistaggi delle stragi del ’92.

Angelo Corbo, altro agente della scorta sopravvissuto all’attentato di Capaci, parla di una “doppia sofferenza”: “Quella per l’uomo, anche se non lo conoscevo bene, e quella per la verità sui mandanti delle stragi che rischia di allontanarsi ancora. Ho la sensazione che qualche altro armadio rimarrà chiuso. Chi come De Gennaro ha ricoperto ruoli così importanti non poteva non sapere e avrebbe potuto dare input preziosi”.

Ancora più tranchant l’ex pm Antonio Ingroia, che pur esprimendo rispetto per la tragedia umana, sottolinea come restino “quei dubbi e quei sospetti testimoniati dalle imbarazzanti intercettazioni colte dalla procura di Caltanissetta”. “De Gennaro – aggiunge Ingroia – ha mancato l’appuntamento con la verità quando il primo dicembre avrebbe dovuto essere interrogato dai giudici”.

Un mosaico di dolore, veleni e interrogativi irrisolti che riporta alla mente altri suicidi eccellenti legati ai misteri di Cosa nostra – dal giudice Domenico Signorino al maresciallo Antonino Lombardo – lasciando ancora una volta l’Italia davanti a una verità a metà.