Sequestrato il tratto di strada

“Quella buca in viale Regione Siciliana è davvero brutta. Dimostrerebbe che i lavori di rifacimento dell’asfalto non sarebbero stati fatti a regola d’arte. Manca il sabbione e tutto quello che deve servire da fondo all’asfalto. Dalla voragine si vede che manca tutto. C’è da comprendere come sia stato possibile. Sarà tutto relazionato alla procura”.

E’ quanto dicono i tecnici della polizia municipale dopo il sopralluogo eseguito nella zona dell’incidente dove è morto Samuele Fuschi, l’uomo di 38 anni, finito per terra con lo scooter nei pressi della voragine.

E’ stato aperto un fascicolo dalla procura di Palermo sulle cause della morte e sulle condizioni dell’asfalto. I periti dovranno accertare quanto la morte sia stata provocata dalla buca e quanto invece da una serie di concause quali la velocità e se il motociclista indossasse o meno il casco che sarebbe stato trovato allacciato a decine di metri dall’incidente.

ùIl tratto di viale Regione Siciliana resta sequestrato per consentire ai tecnici che saranno nominati di eseguire tutti gli accertamenti tecnici. Si dovranno anche accertare le responsabilità dell’amministrazione comunale.

“Saranno fatti dei controlli sulla strada per verificare se non vi siano altri punti deboli della strada – aggiungono i tecnici – la sicurezza resta al primo posto. Sarà la magistratura ad accertare le responsabilità”. Le indagini sono state affidate alla polizia municipale che stanno cercando di individuare se via siano o meno telecamere in zona. Gli accertamenti sulla buca saranno eseguiti dalla protezione civile. Il restringimento della strada provocherà certamente disagi alla circolazione.