I messaggi dei politici siciliani

L’improvvisa morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, ha sconvolto tutto il mondo politico e, appena diffusa la notizia, le reazioni si sono moltiplicate in pochi minuti.

Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, ha dichiarato: «Apprendo con dolore la notizia della prematura scomparsa dell’amica e collega Jole Santelli. Una donna appassionata e coraggiosa, qualità che hanno caratterizzato il suo percorso politico, ricco di successi e la sua intima lotta contro una malattia subdola e letale. La Calabria, ma tutta la politica italiana, perde oggi una grande protagonista con la quale, sin dal giorno della sua elezione alla guida della Regione avevamo avviato un confronto sereno e leale volto al perseguimento di una strategia comune finalizzata al progresso e al miglioramento delle condizioni del Sud. Esprimo a nome mio personale e del governo regionale profondo cordoglio ai familiari e alla comunità della Calabria».

Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea Regione Siciliana, in una nota ha affermato: «Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Jole Santelli. È stata un’icona di Forza Italia e del Sud, una persona di grande coraggio, bravura e simpatia. La conoscevo da vent’anni: era una pasionaria, tra le prime coordinatrici di Forza Italia. Un’amica e signora della politica che mancherà a tutti. Sono vicino al popolo calabrese che pochi mesi fa l’aveva eletta quale prima donna presidente della sua regione. Alla famiglia giunga il cordoglio mio e dell’intero Parlamento siciliano».

Gaetano Armao, assessore e vicepresidente della Regione Siciliana, su Facebook ha scritto: «Ciao Jole, sei stata un’amica forte e coraggiosa, ci batteremo ancora per il nostro Sud e per il Ponte nel quale hai sempre creduto. Continuerai a cambattere da lassù, come dicevi sempre, per la Tua Terra, per la Tua gente. Da oggi la politica italiana e la Tua Calabria sono più povere».

Giancarlo Cancelleri, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti: «Apprendere della morte di Jole Santelli mi ha davvero scosso. Forte e coraggiosa, una grande donna! Abbiamo lavorato diverse volte insieme, l’amore per le nostre regioni, la voglia di riscatto dei nostri territori e i tanti aspetti che ci accomunavano, ci hanno permesso di collaborare e fare bene. La tua perdita è prematura e sono certo che il tuo ricordo sarà per molti esempio e modello di approccio alla vita e all’impegno politico».

Marco Falcone, assessore della Regione Siciliana e commissario di Forza Italia per la provincia di Catania: «Siamo rimasti pietrificati nell’apprendere la notizia tragica della scomparsa della presidente Jole Santelli. La Calabria e l’Italia intera perdono all’improvviso, a soli 51 anni, una politica speciale. Una donna che ha sempre dato prova di capacità, competenza, umanità. Tutta la squadra di Forza Italia a Catania e provincia, dirigenti e militanti, si stringe nel dolore. Condoglianze e una preghiera per la famiglia, per tutti coloro che le hanno voluto bene».

Maria Falcone, presidente della Fondazione Giovanni Falcone, ha ricordato così la governatrice: «Sono certa che la notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli abbia addolorato tutti coloro che, come me, hanno avuto il piacere di apprezzarne il garbo e la dolcezza d’animo. Personalmente, ho avuto modo in molte occasioni di conoscerne, oltre alle doti umane, la sensibilità, la passione civile, l’impegno nelle battaglie per la legalità e l’amore per la sua Calabria. La ricorderemo con affetto».

Giuseppe Milazzo, eurodeputato: «La notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli mi ha provocato un senso di profondo dolore e lascia un grande vuoto in tutta la nostra comunità di Forza Italia. Nei nostri anni di militanza comune in Forza Italia ho sempre apprezzato il suo impegno nella difesa dei nostri ideali, le sue battaglie politiche sempre nel rispetto dell’avversario, in piena coerenza con il suo amore per la politica e la sua terra. Esprimo le mie più sentite e sincere condoglianze a tutta la sua famiglia».