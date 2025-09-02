Troppi morti per le strade siciliane: il bilancio

Gaetano e Tommaso Catalano, 68 e 39 anni, Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22: sono solo quattro storie recenti, parte di una lunga lista di morti sulle strade siciliane. Un tragico bilancio che non accenna ad arrestarsi ma che lancia un allarme sociale che preoccupa l’intera regione. Ad un agosto drammatico, con almeno 11 vittime registrate, si aggiunge un avvio di settembre che sembrerebbe seguire la stessa scia di sangue. Errori di distrazione, alta velocità o uso di sostanze stupefacenti: qualunque sia la causa, il resoconto di ciò che accade non deve passare inosservato.

Agosto di sangue a Palermo

Il mese di agosto è cominciato con una doppia tragedia, in quella che possiamo ormai definire la strada della morte: viale Regione Siciliana. La notte tra il 2 e il 3 agosto è scomparso Samuele Gambino, 20 anni, a seguito di uno scontro tra la sua moto e un’auto in via Pietrè. Il 4 agosto a perdere la vita sono stati il ventenne Patrick Thomas Nicholson, deceduto proprio il giorno del suo compleanno a seguito dello scontro tra la sua moto e un’auto e poche ore dopo, in via Messina Marine, la 67enne Giuseppina Peri, investita da un camion mentre attraversava la strada.

Anche la sera del 21 agosto sono scomparse due giovani vite: Gabriel Aliberti, 17 anni, ed Alessandro Lopriore, 21 anni. L’incidente è avvenuto in via Duca degli Abruzzi nei pressi della palazzina cinese. Pochi giorni dopo, il 26 agosto, a perdere la vita è stata Anna Romano, 65 anni, investita sul lungomare dell’Addaura mentre stava attraverso la strada.

Altre vittime in Sicilia

Il 14 agosto a Trapani ha perso la vita Antonio Coppola, 46 anni, dopo essersi schiantato con la sua auto contro un muretto in via Virgilio. Due giorni più tardi, il 16 agosto, la provincia di Siracusa è stata teatro di un’altra tragedia: il diciannovenne Fabrizio Monti è morto lungo la provinciale 95 tra Priolo e Melilli, dopo aver perso il controllo della sua moto.

Il mese si è chiuso con due lutti nel Trapanese. Emilio Riginella, 45 anni, coinvolto in un grave incidente motociclistico il 20 agosto a Pizzolungo (Erice), è deceduto dopo una settimana di agonia. Il 28 agosto, sempre a Trapani, lo scooterista Antonino Lombardo, 47 anni, ha perso la vita nello scontro con un pullman in manovra vicino alla stazione ferroviaria.

Infine, il 31 agosto a Letojanni è scomparso Antonino Moscheo, 72 anni, a seguito di un incidente con lo scooter.