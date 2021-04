Un clochard di 38 anni di origini polacche è morto sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo. L’uomo aveva deciso di trascorrere la vita nel capoluogo siciliano accompagnato da suoi due inseparabili due cani.

Più volte il Comune di Palermo aveva tentato di convincerlo ad entrare in una struttura per i senza dimora ma il polacco si era sempre rifiutato. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

“Proprio all’indomani dell’avvio della campagna di vaccinazioni per i senza dimora – dice l’assessore comunale Giuseppe Mattina – accade una tragedia come questa, sono anni che tentiamo di offrire un’alternativa alla strada ai senza dimora che spesso si ritrovano sotto i portici di piazzale Ungheria, ma senza successo”.